れいわ2議員の介護費用負担…若新雄純「“投資”として厳しく見ていく」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。8月1日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、れいわ新選組2議員の国会内での介護費用を参議院が負担すると決定したことについて取り上げました。参院議院運営委員会は7月30日(火)に理事会を開き、参院選で初当選した重度の身体障がいがある「れいわ新選組」の2人の国会内での介護費用について、当面は参議院が負担することを決定しました。費用は一人月額130万円程度とされています。これまでは国が2人の介護費用を負担していましたが、現行の運用ルールでは、就職した場合は、職場での介護サービスの利用を対象外としています。今回の決定について、世の中の反応として「国が月に130万円も負担するのか?」「職を得て議員として高い給料が出るにもかかわらず、税金で(介護費用を)負担させるのか?」「所属する『れいわ新選組』が負担すべきでは?」といった声もあがっているようです。こうした世間の声に対し、若新は「月に130万円が支出されるという金額を見て、多くの人が高いと感じているのだと思う」と言います。しかし、「僕は、税金で負担してもいいと思う。でも、この(介護費用の)130万円という金額を、支出ではなく国として投資しているものとして厳しく見たほうが良いのではないか」と主張。「企業でも、投資という名目で使ったお金は、単に使って減ったという考えにはならない。むしろ、それ以上の価値になることもある。その分、結果は厳しく評価される。今回、れいわの2人が国会に入ったことによって、『国会の形はどうあるべきか』『重度の障がい者に議員がつとまるのか』『適した制度に見直していこう』といったさまざまな議論や見直しが起き、2人が国会議員として価値を発揮していくのなら、130万円もただ使って減っていくことにはならないのでは?」と理由を述べます。これまでは、保障されていた制度のもとに、一国民として介護費用を受けていたものを、新たに議員としての職務を果たしながら、国会内での介護費用の負担を参議院から受けるからこそ、若新は「投資として、僕たちはむしろ2人の今後を厳しく見ていくべき」と強調。もちろん月に130万円という金額は決して安くはないと前置きした上で、「2人が国会議員として加わったことによって、もっと国の運営が見直されたり、議論が活発になったりして、さらに国会が良くなり、障がい者への理解が深まる、福祉サービスが向上するなどの価値を生み出し、大きな投資効果があったのであれば、納税する一国民として、月に130万円の負担は別に高くないと思う」と論じます。しかし、国会議員には任期があるため、任期中に彼らがどのような働きぶりだったかが問われることになります。それだけに、国会内での高額な介護費用を税金で負担したのに「国会議員としての仕事を十分しなかったとか、彼らを国会に入れる価値がなかったと判断されたら、次の選挙で交代させられるだろうし、そのときは厳しく批判されてもしかたない」と若新。だからこそ、「国民からの投資を受けたと思ってやってもらいたい。130万円を(参議院が)負担するその金額だけで高い、安いと見るのではなく、それ以上の価値を出せるのかどうかに注目したい」と期待を込めていました。