ノエル・ギャラガー、米トーク番組でオアシスのマスター音源売却について言及

米・人気トーク番組に出演したノエル・ギャラガーは、オアシス時代のマスター音源売却やオアシスの再結成について言及。「最高額を提示した入札者にマスター音源を売却する」と約束した。



米国の深夜の人気トーク番組『レイト・ナイト・ウィズ・セス・マイヤーズ』に登場したノエル・ギャラガーは、司会者のセス・マイヤーズと様々な話題についてトークを交わした。話題のひとつは、およそ5年後に自らのものとなるオアシス時代のマスター音源をどうするかだ。



「最高額を提示した入札者にマスター音源を売却するさ」とノエル・ギャラガーは言った。「俺が持ってる意味なんてないだろ? 俺の子どもたちのため? それは絶対ない。マスター音源を売ったカネで飛行機とか、ヨットとか、シルクハットを被ったチンパンジーとか、専用の宇宙船を買うんだ。子どもたちには、それ以外の2000年代のものを残す。」さらにノエルは弟リアムとのオアシス再結成の可能性について「それはマジで勘弁してくれ」と言い足した。



そのほかにも、ノエルはU2のボノとのカラオケや、アルバム全体よりも特定の曲が重視される音楽ストリーミング時代にツアーを行うことについて冗談を交えながら語った。「いまの人は、もうアルバムなんて聴かない。この曲とか、あの曲とか、その曲が聴きたいって言うんだ。『アルバムの8曲目が大好き』みたいに、しゃくに触ることを言ってくる。たとえばライヴの時、『次の曲は「She Taught Me How to Fly」だ』と言ったら、観客は静まり返る。『6曲目!』って言い直すと、そこではじめて『おお〜! 6曲目ね!』って騒ぎ出すんだ。」



ノエル・ギャラガー率いるノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズは、2019年6月に最新EP『Black Star Dancing』をリリースしたばかりだ。