フェンダー主催のイベントでCHAI、ポルカ、Charらの異色コラボが決定

フェンダーミュージック株式会社が、9月23日に恵比寿ザ・ガーデンホールにてライブイベント「Fender presents ”Meet the Legend”」を開催する。



同イベントには、海外フェスティバルへの出演も成し遂げた個性派の女性4人組CHAI、デビューわずか4年で武道館ライブが即完売するなど驚異的な快進撃を続けるポルカドットスティングレイ、そして世界的ギタリストのCharが出演。それぞれのライブパフォーマンスはもちろん、3組が共演する貴重なスペシャルセッションや、ギターにまつわるワークショップ形式のトークショーなどが予定されているという。



チケットは8月24日の一般発売に先駆け、本日からフェンダーの公式サイトにて先行予約を受付中。フェンダーを愛用する世代もジャンルも超えたアーティストたちによる、異色のコラボレーション・ステージをお見逃しなく。





＜イベント情報＞



Fender presents ”Meet the Legend”



開催日時：2019年9月23日（月・祝）開場16:00 ／開演17:00

入場料：前売り4,800円／当日5,300円（税込）＊オールスタンディング、ドリンク別

会場：恵比寿ザ・ガーデンホール

出演：Char、CHAI、ポルカドットスティングレイ

主催：フェンダーミュージック株式会社

Supported by：ZICCA

制作協力：ホットスタッフ・プロモーション

お問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション



[ホームページ先行予約]＊先着順

発売日：2019年8月8日（木）13:00~8月21日（水）12:00

https://shop.fender.com/ja-JP/event/meet-the-legend-2019



[一般発売]

発売日：2019年8月24日（土）10:00~