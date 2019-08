CHiCO with HoneyWorks『未確認フェス』でゲストライブ「緊張します」

CHiCO with HoneyWorksのCHiCOさんが、8月7日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、この日リリースのニューシングル『乙女どもよ。』についてや、8月25日(日)にゲストライブアクトとして登場する『マイナビ未確認フェスティバル2019』への意気込みを聞きました。――11枚目のシングル「乙女どもよ。」リリースとーやま校長:これは、テレビアニメ『荒ぶる季節の乙女どもよ。』のオープニング主題歌で、カップリング曲「恋人ツナギ」は挿入歌になっているのですね。どんな人に、この曲が届いたらいいなって思いますか?CHiCO:アニメに出てくる女の子達が、すごく純粋なんですよ。すごくピュアで、恋愛から性に移り変わるまでのステップアップだったり、壁にぶつかっていく様子が描かれているアニメなんですけど。『乙女どもよ。』というタイトルなので恋愛に悩んでいる女の子の応援ソングにもなっているんですけど、ぜひ男の子も聴いてキュンキュンしてもらえたら嬉しいなと思います。あしざわ教頭:ミュージックビデオもすでに公開されていて僕も見させてもらいましたけど、あれを見ると「頑張れ!」っていう気持ちが余計に上がりますね!CHiCO:そうなんですよ! 女の子の気持ちもわかりますし、男の子にも「頑張れ~!」って思いながら……。あしざわ教頭:男子も女子もグッとくる楽曲ですよね!とーやま校長:CHiCO先生は“変わりたい自分になかなか変われない”、そんな瞬間って今までにありましたか?CHiCO:やっぱり、初めは様子を見ますね。初めての環境ではちょっと頑張って自分を出してみて、「ここはちょっと難しそうだな」って思ったら、その中で居心地の良い自分を見つける、みたいな。でもCHiCO with HoneyWorksのチームは、マネジャーさんやスタッフさん、バンドメンバーも5年間一緒だったので、私の良いところも悪いところも全部知っているから毎日楽です!とーやま校長:そうなんですね。CHiCO:でもたまに、家にいるときのオフの姿が出るときもあるんですけど……。くしゃみが大胆とか(笑)。可愛くハクションとかできないんですよ。そっちのほうがスッキリするじゃないですか(笑)。あと、楽屋ではずっと裸足で歩くとか。とーやま校長:ペタペタ? 汚いですよ。CHiCO:まあ、汚いからやめなさいって怒られるんですけどね(笑)。とーやま校長:俺も裸足で生活したことありましたけど、足の裏が真っ黒になるじゃないですか。そのまま靴下とか履くんですか?CHiCO:一回、はたきはしますけど……。とーやま校長:はたくって……(笑)。はたいても、黒さは落ちない気がするんですよね。ちゃんと濡れティッシュとかで拭かないと!CHiCO:はい。気をつけます……(笑)。【乙女どもよ。/CHiCO with HoneyWorks】――10代アーティスト限定の夏フェス『マイナビ未確認フェスティバル2019』のゲストライブアクトとして登場とーやま校長:今年は、3101組の中からファイナルに到達できたのが8組なんです。その8組の10代アーティストのライブの後に、CHiCO先生にライブを届けてもらうことになっています!CHiCO:責任重大ですよね……緊張します! 出場者の発表があった日のオンエアを聴いていたんです。自分の名前が呼ばれて曲が流れる心境ってどんな感じなんだろう……って思って。私も聴いていて緊張しました。とーやま校長:10代のアーティストたちは、いろんな場所から東京までやってきて、ライブは短いけども長く儚い時間になると思います。そんな10代の熱い気持ちを、受け取っていただけたら……! そして、来てくれたみんなや10代アーティストのみんなにも、見せつけてくれたらありがたいなと思います。CHiCO:皆さんが熱い演奏した後にCHiCO with HoneyWorksが出させてもらうのですけど、恥じないカッコイイパフォーマンスができたらいいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします!とーやま校長:このイベントは無料なので!あしざわ教頭:出入りも自由なのでね、ぜひ遊びに来て欲しいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/