槇原敬之のカバーベストアルバム「The Best of Listen To The Music」が10月23日にリリースされる。

これまでにカバーアルバム「Listen To The Music」「Listen To The Music 2」「Listen To The Music 3」をリリースしてきた槇原。2020年10月にデビュー30周年を迎える彼が、周年プロジェクトの一環として発表するカバーベストには、「Listen To The Music」シリーズ3作品よりセレクトされた13曲に、フジファブリック「若者のすべて」、YUKI「聞き間違い」を加えた全15曲が収められる。

「The Best of Listen To The Music」はDVDが付属する初回限定盤、CDのみの通常盤が用意され、DVDの収録内容は追って発表される。

槇原敬之「The Best of Listen To The Music」収録曲 / オリジナルアーティスト

01. 君に、胸キュン。 / Yellow Magic Orchestra

02. 月の舟 / 池田聡

03. traveling / 宇多田ヒカル

04. Your Song / エルトン・ジョン

05. 言葉にできない / 小田和正

06. ごはんができたよ / 矢野顕子

07. What A Wonderful World / ルイ・アームストロング

08. ヨイトマケの唄 / 美輪明宏

09. MAGIC TOUCH / 山下達郎

10. Hello, my friend / 松任谷由実

11. 時代 / 中島みゆき

12. Rain / 大江千里

13. Missing / 久保田利伸

14. 若者のすべて / フジファブリック

15. 聞き間違い / YUKI