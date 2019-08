リッツカールトンが提供するグルメな3都市を巡るダイニングイベント開催

本年で2年目の開催となる美食の旅、「ステラ ダイニングシリーズ『星の饗宴』 by The Ritz-Carlton」が、2019年9月11日から2019年10月13日にわたり開催される。アジア太平洋地域有数のグルメな3都市、東京、京都、広州にて、アジア及びヨーロッパの7軒のザ・リッツ・カールトン ホテルからシェフ、スターミクソロジスト、ソムリエ、パティシエを迎え、各都市でエキサイティングなコラボレーションやインタラクティブなワークショップを行う。

東京、京都、大阪、広州、香港、マカオ、アバマ(スペイン)のザ・リッツ・カールトンホテルから合計9つのミシュラン星を持つシェフたちが集まり、記憶に残るユニークなラグジュアリーダイニングを創作する。当イベントは、シェフのコラボレーションによる各都市の素晴らしいディナーに、シグネチャーメニューや当シリーズのためだけに特別に作られた新たなメニューなどを供する壮大なダイニングイベント。プログラムでは、一度限りのシックスハンズディナー、シャンパーニュブランチ、匠の技があふれるアフタヌーンティー、そして手作りカクテル体験に加え、マスタークラスやワークショップが提供される。

「私たちのゲストは素晴らしい食事以上のものを探求しており、類稀なる変革的な体験を求めています。ステラ・ダイニング・シリーズは、ザ・リッツ・カールトンの食に対する職人技とイノベーションを記念する美食の旅であり、このシリーズを進化させ、目の肥えたゲストにとって永遠に残る思い出となるようデザインいたしました」(マリオット・インターナショナル アジア太平洋 ラグジュアリーブランド&ブランドマーケティング担当ヴァイスプレジデント、ブルース・ライドのコメント)

「素晴らしい評価を獲得している優れた才能とそのチームの情熱を記念するイベントを開催することができ、感無量です。世界中のリッツ・カールトンホテルが地元民や観光客にとって絶好の食のデスティネーションとなるべく努力してまいります」(マリオット・インターナショナル アジア太平洋 料飲オペレーション担当ヴァイスプレジデント、ペトル・ラバのコメント)

9月11日~15日 ザ・リッツ・カールトン東京

ザ・リッツ・カールトン東京では、同ホテルのミシュラン1つ星フレンチダイニング「アジュール フォーティーファイブ」にて、同レストランのシェフ 宮崎慎太郎と、ザ・リッツ・カールトン大阪より「ラ・ベ」のシェフ クリストフ・ジベール、そしてザ・リッツ・カールトン・アバマより「M.B(エムビー)」のシェフ エルラント・ゴロスティサが、この上ない8コースメニューを披露するシックスハンズディナーを提供。さらに、同ホテルの日本料理「ひのきざか」では、ザ・リッツ・カールトン京都のミシュラン1つ星獲得の「天麩羅 水暉」から藤元健司を迎え、絶品の天麩羅コースディナーを披露する。



グローバルカクテルコンペティション「ザ・シーバス マスターズ2018」の日本優勝者である、ザ・リッツ・カールトン東京「ザ・バー」の和田健太郎と、ザ・リッツ・カールトン香港にて世界で最も高層階に位置するバー「オゾン」で腕を振るう、オスカー・メナにより共同で創作されたカクテルを提供する「ア・ナイト・アット・ザ・バー)」も開催し、ミクソロジーにおける二人の感動的なテクニックを実演。ザ・ロビーラウンジでは、ザ・リッツ・カールトン香港にて受賞歴を誇るパティシエ、リチャード・ロンによるユニークなティーペアリングを楽しむことができる。

9月18日~19 日 ザ・リッツ・カールトン京都

スターたちの旅は東京から京都へ。首都・東京でもその腕を振るった藤元健司の本拠地、ザ・リッツ・カールトン京都「天麩羅 水暉」カウンターにて、天麩羅シグネチャーディッシュの数々をゲストに提供。イタリア料理「ラ・ロカンダ」では、同レストランのシェフ 井上勝人とザ・リッツ・カールトン・アバマ「M.B」のエルラント・ゴロスティサが、加茂茄子や万願寺唐辛子などの京野菜を使用した上品かつ洗練された料理を披露する。

ザ・バーでは、ザ・リッツ・カールトン香港「オゾン」のミクソロジスト、オスカー・メナがユニークな記憶に残るカクテルをお届け。また、パティシエ、ドゥマネ・レジスによるピエール・エルメ・パリ特製ステラアフタヌーンティーも用意される。

10月9日~13日 ザ・リッツ・カールトン広州

ザ・リッツ・カールトン広州では、同ホテルミシュラン1つ星レストラン「麗軒(ライ・ヒーン)」のシェフ ゴードン・グォ、ザ・リッツ・カールトン香港「天龍軒(ティン・ロン・ヒン)」のシェフ ポール・ロウ、ザ・リッツ・カールトン・マカオ「麗軒(ライ・ヒーン)」のシェフ ジャッキー・ホーら中国料理のスーパースターたちが集まり、シックスハンズランチやディナーでもてなす。

今回、初の試みとして、当ホテルで有名なシャンパーニュブランチが、麗軒、リモーニ、ザ・チャーチルバーの3つのレストラン及びバーで提供され、多次元にわたる食事体験の提供もされるとのこと。





Stellar Dining Series(ステラ ダイニングシリーズ)『星の饗宴』 by The Ritz-Carltonに関するさらに詳しい情報や予約については、こちら。