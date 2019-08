スタークローラー、最新アルバムを引っさげ12月にジャパン・ツアー決定

2015年に結成されたLAの4人組ロック・バンド、スタークローラーが2018年の「フジロックフェスティバル」以来となる来日公演を開催。12月4日の東京・恵比寿LIQUIDROOM公演を皮切りに、大阪、名古屋の全3都市を周るジャパン・ツアーとなる。



今回の来日公演は、10月11日に世界同時リリースとなる2ndアルバム『Devour You』を引っさげて行われるもの。プロデューサーにはニック・ローネイ(ニック・ケイヴ・アンド・ザ・バッド・シーズ、ヤー・ヤー・ヤーズ)を迎え、彼女たちの荒々しさはそのまま残しよりパワフルに、それでいて優雅な音作りへと進化を遂げた作品となっているようだ。







チケットは8月31日の一般発売に先駆け、BEATINK主催者WEB先行が本日12:00からスタートしている。昨年3月に開催された初のジャパン・ツアーは全5公演がソールド・アウトとなっていたため、早めのチケット確保をおすすめしたい。





<来日公演情報>



STARCRAWLER JAPAN TOUR 2019

Support Act : TBC

OPEN 18:00 / START 19:00

料金:前売¥6,000(スタンディング・税込・ドリンク代別途)

※チケット整理番号付き※未就学児童入場不可



東京:2019.12.04(WED) 恵比寿LIQUIDROOM

大阪:2019.12.05(THU) 梅田BANANA HALL

名古屋:2019.12.06(FRI) 名古屋CLUB QUATTRO



TICKET INFO:

[3公演共通]

BEATINK主催者WEB先行(※先着・各限定数/Eチケットのみ):8/8(木)正午 12:00〜

https://beatink.zaiko.io/_item/317529

イープラス・プレイガイド最速先行販売(抽選):8/13(火)正午12:00〜8/19(月)18:00

https://eplus.jp/starcrawler/



<リリース情報>







Starcrawler

『Devour You』

発売日:2019年10月11日(金)

レーベル:ROUGH TRADE / BEAT RECORDS

国内盤CD RT0074CDJP ¥2,200+tax

国内盤特典: ボーナストラック追加収録/解説・歌詞対訳冊子封入



=収録曲=

1. Lizzy

2. Bet My Brains

3. Home Alone

4. No More Pennies

5. You Dig Yours

6. Toy Teenager

7. Hollywood Ending

8. She Gets Around

9. I Dont Need You

10. Rich Taste

11. Born Asleep

12. Tank Top

13. Call Me A Baby

14. Pet Sematary *Bonus Track for Japan