『ワンピース』の心に残るセリフを永遠の愛の誓いに！

大人のための本格的なキャラクタージュエリー・グッズなどを扱うユートレジャーが、『ONE PIECE(ワンピース)』の人気キャラター「ルフィ」「ゾロ」「ナミ」「サンジ」「チョッパー」「エース」「ヒルルク」「レイリー」の心に残るセリフを刻み込んだ結婚指輪「The Words of ONE PIECE」を、2019年8月5日(月)よりユートレジャー新宿店、ユートレジャーオンラインショップにて発売開始した。



ルフィの「ILL NEVER GO ON AN ADVENTURE... ...THAT ISNT ANY FUN!!!!(つまらねェ冒険ならおれはしねェ!!!!)」や「JUST SHUT UP AND COME WITH US!!!!(うるせェ!!!いこう!!!!)」。ゾロの「MY THANKS. NOW IM STRONGER.(礼を言う おれはまだまだ強くなれる)」やチョッパーの「I WILL MAKE MYSELF THE MIRACLE CURE!!!(お゛れが”万能薬”に゛なる゛んだ!!!)」やエースの「YOU GUYS STILL LOVED ME... ...THANK YOU SO MUCH...!!!(愛してくれて.........ありがとう!!!)」など、聞けばそのシーンが頭に浮かぶ、名セリフばかりだ。



ナミの「ITS 100 PERCENT MY FAULT,BUT FORGIVE ME BECAUSE IM SO CUTE!(100%私の過失だけどかわいいから許してね♡)」と、レイリーの「ITS 100 PERCENT THOSE WHO CREATE THE TIMES......ARE ALWAYS THOSE WHO ARE LIVING IN THE PRESENT!(今の時代を作れるのは今を生きてる人間だけだよ............!!)」は、2つのリングが揃うと完成するようになっており、セットでの販売になる。



好きなセリフを、永遠の愛の誓いに刻んでみては!





(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション