三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが現在行っているツアー「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2019 “RAISE THE FLAG”」の追加公演「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2019 “RAISE THE FLAG”FINAL SEASON」の開催が決定した。

今回発表された「FINAL SEASON」公演は11月に愛知・ナゴヤドーム、大阪・京セラドーム大阪、福岡・福岡ヤフオク!ドームで行われる全7公演。チケットの先行抽選受付の詳細も併せて発表されたので、詳細はツアーの特設ページで確認を。

三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2019 “RAISE THE FLAG”FINAL SEASON

2019年11月2日(土)愛知県 ナゴヤドーム

2019年11月3日(日)愛知県 ナゴヤドーム

2019年11月4日(月・祝)愛知県 ナゴヤドーム

2019年11月9日(土)大阪府 京セラドーム大阪

2019年11月10日(日)大阪府 京セラドーム大阪

2019年11月16日(土)福岡県 福岡ヤフオク!ドーム

2019年11月17日(日)福岡県 福岡ヤフオク!ドーム