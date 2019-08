まさに「国民が選んだガンダムソングベスト」アルバム。森口博子が歌う

『機動戦士ガンダム』40周年にあわせ、豪華ゲストミュージシャンを迎えたガンダムソングのカバーアルバム『GUNDAM SONG COVERS』が、2019年8月7日(水)にリリースされた。



『GUNDAM SONG COVERS』は、 2018年にNHKで放送された番組「発表!全ガンダム大投票」内の「ガンダムソングス・ランキング」で、ガンダムソング361曲の中から「水の星へ愛をこめて」が1位に、また、「ETERNAL WIND ~ほほえみは光る風の中~」(「機動戦士ガンダムF91」主題歌)が3位と森口博子の楽曲2曲が選ばれたことをきっかけに企画がスタート。



同番組のランキングで選出された、まさに「国民が選んだガンダムソングベスト10」を全曲カバー&セルフカバーで収録している。ジャケットをイラストレーター「ことぶきつかさ」が描き下ろしたことも話題で、宇宙を背景に、Ζガンダムとノーマルスーツ(宇宙服)に見を包んだ森口博子が描かれている。



(C)創通・サンライズ





■森口博子『GUNDAM SONG COVERS』

2019年8月7日CDリリース

[CD収録内容]

01 水の星へ愛をこめて / with 寺井尚子 (「機動戦士Ζガンダム」オープニングテーマ)

02 哀 戦士 / with 押尾コータロー (「機動戦士ガンダムII 哀・戦士編」主題歌)

03 ETERNAL WIND ~ほほえみは光る風の中~ (「機動戦士ガンダムF91」主題歌)

04 BEYOND THE TIME ~メビウスの宇宙を越えて~ (「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」主題歌)

05 嵐の中で輝いて / with 田ノ岡三郎 (「機動戦士ガンダム第08MS小隊」 オープニングテーマ)

06 フリージア / with 塩谷哲 (「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」エンディングテーマ)

07 JUST COMMUNICATION / with 猪野秀史 (「新機動戦記ガンダムW」オープニングテーマ)

08 めぐりあい (「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」主題歌)

09 Ζ・刻をこえて (「機動戦士Ζガンダム」オープニングテーマ)

10 RE:I AM / with TSUKEMEN (「機動戦士ガンダムUC episode 6「宇宙と地球と」」主題歌)

11 宇宙の彼方で [Bonus Track] (「機動戦士ガンダム THE ORIGIN IV 運命の前夜」主題歌)