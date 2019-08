TIFでアプガ（２）に密着！　メンバー8人全員に単独インタビュー！【前編】

今年もめちゃくちゃ暑くて、すべてが熱かった、世界最大のアイドルフェスTOKYO IDOL FESTIVAL!

8月2日(金)~4日(日)の3日間、TIFに出場したアップアップガールズ(2)(読み:カッコニキ)に密着したアニメージュプラスは、TIFを終えた8人のメンバーそれぞれに単独インタビューを敢行いたしました!



TIFでのアプガ(2)の写真と、アニメージュプラスアプガ(2)担当ライターの感想も交えながらご紹介いたします! まず前編では新倉愛海、島崎友莉亜、森永新菜、佐々木ほのかの4人のインタビューをお届けします!







◆新倉愛海



▼にいくら あみ/2003年6月1日生まれ。神奈川県出身。今年の3月に加入したアプガ(2)の3期メンバー。公式ニックネームは、あみた。いちいち、すべての行動やしぐさがかわいいと評判。



「私は人生で初めてのTIFだったんですけど、自分が一番心配だったのは暑さで倒れないか…だったんです。でも暑さがぜんぜん気にならないくらい楽しめましたし、(2)のことを観に来てくださったみなさんが、いっしょに盛り上がってくれるのがすごく楽しくて! でもお客さんみんなが(2)を観に来てくれた方だったら、もっと楽しいんだろうな……と思って、たくさんの人に(2)を広めたい! と改めて思いました。来年もTIFに出られるように、もっと大きなステージに出られるように、まだまだ上を目指して、日々ガンバっていきたいです!」



色も白くて華奢なあみたは、倒れないかこちらも心配でしたが、ずっと笑顔で元気にパフォーマンスをしてくれました!



「印象に残っているのは、マジカル・パンチラインさんとのコラボで出たグランドフィナーレのメインステージですね。HOT STAGEが満員のお客さんで埋まっていて! 人人人…っていう感じで、すっごいたくさんの人がTIFに集まってくださっているんだなと感じて…いつかはアプガ(2)だけであの場所を満員にできるくらいになりたいですね。次回のTIFまでの1年間、どれだけガンバれるかの勝負だと感じました!」



普段はニコニコしていて、いちいちかわいいあみたですが、その内に秘めている、上へ上へアップアップしていきたいという闘志が見えました!

▲SMILE GARDENでのコラボでは、アプガ(2)は楽曲交換ではマジカル・パンチラインさんの曲「Melty Kiss」を披露。



◆島崎友莉亜



▼しまざき ゆりあ/2002年11月22日生まれ。神奈川県出身。3月加入の3期メンバー。公式ニックネームは、しまちゃん。特技のギターと145センチの身長がウリで、いちいちあざとい可愛さを持つ小さな巨人です。



「島崎は(2)に加入させていただいて、初めてのTIFでした。8人体制になって初めてのライブだったので、正直フォーメーションなどの不安がたくさんあったんです。ですが、(2)を応援してくださるみなさんだけではなく、初めて観てくださった方もいっしょに盛り上がってくださって「あぁ! これがフェスだぁっ!!」って感じました。すっごく楽しかったです!!」



フェスを熱く語ってくれたしまちゃん。ライブ中だけでなく、合間もいつも笑顔で、自分自身がフェスを楽しんでいるのが伝わってきましたよ。



「DREAM STAGEでのライブが一番印象に残っています。TIF2019青春メドレーは、(2)の青春をギュッと詰め込んだパフォーマンスをやりました。フジテレビ前のDREAM STAGEは通りすがりのかたも観られるので、一般のお客さんもダンスをマネしてくださったり、楽しんでくださっていて、(2)の楽しい、青春感の詰まったライブをもっとたくさんの人に伝えていきたいと思いました! あと…個人的には、1日目に「Hello! Project Special Stage Berryz工房大好きスッペシャル!」に出させていただいて…あると聞いてからボス(アプガ(2)が所属する事務所の社長)に「出たいです!」と言っていたんです。大好きなBerryz工房さんの楽曲を、夏焼雅さんと同じステージに立って、いっしょに歌わせていただいたことが本当に嬉しくて…!! もう一生の宝物です! Berryz工房さんのタオルも掲げることができて、Berryz工房さんへの愛を表現できたと思います!」



Hello! Project 、Berryz工房大好きなしまちゃんのテンションの上がりっぷりといったら! タオルは直前までどう掲げようか悩んでいて、裏で練習していたみたいです! 愛のなせる業ですな。



#TIF2019 楽しかったな〜∩^ω^∩



今年も沢山の出会いがありました!



3日間バタバタでしたが

アプガ2のアツイナツ始まりました☀︎



ありがとうございました!!



これからもよろしくです!!#アプガ2 pic.twitter.com/9biXeffqus — 島崎友莉亜 アップアップガールズ(2) (@uug2_yuria) 2019年8月5日

▲憧れの夏焼雅さんの横で歌ったりもした島崎友莉亜。非常に重要なパート、「ね いいでしょ?」も任されていました。Twitterでは、夏焼さんとの記念写真も公開されていました。



◆森永新菜



▼もりなが にいな/2001年6月16日生まれ。東京都出身。あみたとおなじく今年の3月に加入。公式ニックネームは、にーな。得意技のラップを使った自己紹介「にーなラッブ」でブチ上がる。



「もともとスタミナがあるほうではなく、ツアーの時もスタミナが最後までもつかが一番の問題だったので、今回初参加させていただいたTIFは、その点が心配だったんです。でも、体調悪くなることもなく、バテることもなく、無事になんとか乗り切れました! 自分にとっては、それが一番大きいです」



2019年6月からのツアーの最初のほうでは、後半でバテている様子が見られたにーなちゃんですが、ファイナルでは頭から最後まで全力で、笑顔で歌い、踊れるようになりました! スタミナ面もツアーを通して成長したのだと思います。



「自分の中で一番印象に残っているのは、やはり「はまぐちコントサークルin TIF2019」の、にーなラップでお客さんにものすごく盛り上がっていただけたことです! 事前のイベント(7月14日に新宿角座で行われた「はまぐちコントサークル~企画編~」)では、スベってしまいましたので、心配だったんです。お客さまがものすごく優しくて、ノッていただいて感動いたしました。元アイドリング!!!さんをはじめとする出演者のみなさまも、ものすごく盛り上げていただいて、ありがたい次第です。「みぃ~!」を、みなさまにやっていただきました! 今後もラップを武器に、かじぃさんといっしょにメンテナンスとしてもっと目立てるようにガンバります!」



にーなラップ、かなり盛り上がりました。むちゃぶりでにーなラップやってくれた大先輩のみなさんにも感謝ですね!



「ライブの終わった後の告知でも「みぃ~!」をガンバってやって、けっこう評判もよいようなので、これからも森永は「アゲみぃ〜!」でいきたいと思います!」

▲3日目「はまぐちコントサークル」で、森永新菜はにーなラップを披露。会場全体で「みぃ~!」コール!



◆佐々木ほのか



▼ささき ほのか/2006年1月30日生まれ。福岡県出身。2018年3月に加入した2期メンバー。公式ニックネームは、ほーちゃん。最年少ながら堂々たるパフォーマンスと、語彙力のないMCが評判。やっほーちゃん!



「3日間おつかれさまでした! 1日目は楽しかったです! ほかのアイドルさんと写真撮ったりとか、あと…アイス! 暑い中でアイスを売って、アイスを食べて「はぁ~!」ってなったりとか、けっこう、すごく、楽しいTIFでした。でもSKY STAGEが暑くて、日差しがすごくて、日焼けに困りましたね。2日目! 2日目は、ライブはなかったんですけど、あの、腕相撲? アームレスリング? で、いきなり佐保さん(アップアップガールズ(仮)の佐保明梨先輩)の代わりに出ることになって! テクニックとか、やりかたとかぜんぜんわからなくて…1回戦は勝てたんですけど、2回戦は勝てなくて…わたしけっこう負けず嫌いなんですよ! 来年は、テクニックとか身につけて、また挑戦したいです! ボス、よろしくお願いします!」



ZOCの香椎かてぃさんとの1回戦は、ほーちゃんのキャラクター爆裂で最高でした! 是非とも、次回もアームレスリングには挑戦して欲しいです!



「マジカル・パンチラインさんとのコラボで、メンバーのみなさんと仲良くなれたのが一番の思い出ですね。同じ中二のゆらりちゃん(吉田優良里)と仲良く話したりとかしました。わたし、ほかのアイドルさんで、仲のいい方っていなかったんですよ。だから今回のTIFでは、いろいろな方と仲良くできて嬉しかったです!」



ほーちゃんはCHEERZに、ゆらりちゃんとのツーショットの写真をアップしてくれています! またコラボなど、できるといいですね!



「アプガ(2)に入ったばっかりだった去年と比べると、感じかたとかぜんぜん違いました。余裕を持てたというか、いろいろ対策とかできました。あとはプリクラが設置されていて! メンバーといっしょに撮影して、いい思い出が作れたりとかして、あとはお客さんといっしょにライブも盛り上がったんで、とても楽しいTIFでした!!」

▲「アイドルアームレスリング2019」に、負傷した佐保明梨センパイの代わりに出場。1回戦を勝利し、佐保センパイに抱き着いた佐々木ほのか。



さらに後編では、中川千尋、鍛治島彩、吉川茉優、高萩千夏の4人にもお話してもらいました!



■7thシングル「Be lonely together」8月13日発売!!



価格:1000円+税

形態:全8形態

収録曲:

1 Be lonely together

作詞:つんく♂ 作曲:つんく♂ 編曲:平田祥一郎

2 ワッチャウッ!!

作詞:NOBE 作曲:michitomo 編曲:かずぼーい

3 2学期サマーっ!!

作詞:NOBE 作曲:michitomo 編曲:KOJI oba

他、各Instrumental収録





■「Be lonely together」リリースイベント開催中!!



