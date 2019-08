TIFでアプガ（２）に密着！　メンバー8人全員に単独インタビュー！【後編】

今年もめちゃくちゃ暑くて、すべてが熱かった、世界最大のアイドルフェスTOKYO IDOL FESTIVAL!

8月2日(金)~4日(日)の3日間、TIFに出場したアップアップガールズ(2)(読み:カッコニキ)に密着したアニメージュプラスは、TIFを終えた8人のメンバーそれぞれに単独インタビューを敢行いたしました!



TIFでのアプガ(2)の写真と、アニメージュプラスアプガ(2)担当ライターの感想も交えながらご紹介いたします! 新倉愛海、島崎友莉亜、森永新菜、佐々木ほのかの4人のインタビューをお届けした前編に続き、後編では、中川千尋、鍛治島彩、吉川茉優、高萩千夏の4人にもお話してもらいました!





◆中川千尋



▼なかがわ ちひろ/2004年9月3日生まれ。静岡県出身。ほーちゃんと同じく、2018年3月に加入。公式ニックネームは、ちーこ。ちーこちゃんの過去現在未来がわかる単独インタビューはこちら!



「アプガ(2)8人体制、初披露のTIFでした! なのでTIFの出番の合間にも、8人でのライブのリハをしたりしていたので、去年よりも忙しかったです。TIFの前にあまり時間が取れなかったので、夜中お家でフォーメーションをそれぞれ覚えて練習して、ステージの前に全員であわせてすぐに披露、みたいな感じでした。ほかにもコラボもあって、ライブ以外の出番のあるメンバーもいて時間のない中、8人で団結したTIFでした」



28日単独ツアーファイナル、29日は橋村理子ちゃん卒業イベントがあっての、2日からTIFでしたからリハ時間ないだろうな…とは思っておりました。でも8人のパワーで最高のステージを作り上げてくれました!



「1日目のSKY STAGEでのライブが一番心に残っています。新曲をはじめ、8人のステージ初披露だったんですけれども、初披露と思えないくらい盛り上がったんじゃないかな。それに、MCの打ち合わせをしているときに「青春っぽいことをしたいよね」ということでかじぃ発案で「ハッピースLOVE♡」の曲中に、動画を撮ろうということになったんです! 初めての試みだったんですけれど、みなさんがウェーブをしてくれて、いい思い出になりました!」



にーなちゃんがスマホでステージ上から撮った映像は、Twitterにあがっています!

▲屋上での8人体制初お披露目は、まさに青春というのにふさわしい、雲のほとんどない晴天の下で行われました!



◆鍛治島彩



▼かじしま あや/1999年7月21日生まれ。千葉県出身。初期メンバー。公式ニックネームは、かじぃ。特技の鼻リコーダーで大人気。SHOWROOMを毎日配信中!



「TIFはたくさんのアイドルさんが出演されるので、毎年気合いが入るイベントなんですけれど、今年は8人体制となって初めてのイベントだったので、これまでよりも気合いが入りましたね。そして8月13日発売の、新曲「Be lonely together」、アプガ(2)の勝負曲、今のアプガ(2)を全部詰め込んだシングルをいろんなステージで披露させてもらいました。それに鍛治島は今回、これまで以上にとにかくいろんなことをやらせていただいて、もうこれまでにないくらい充実させていただきました。ステージが終わって、次のステージへと、ずっと裏を走ってました。3日目は、ご飯を食べる時間もないくらいで! もちろん大変ではあったんですけれども、とにかく嬉しかったです。3年間で、鼻リコーダーがいかに浸透したかというのが、今年すごくわかりました! 歩くたびに「あ、鼻リコーダーの子だ」とか、去年の倍は言われました。あとアイドルさんにも、いっしょに写真撮ってくださいとたくさん言われて…もう鼻リコーダーは手放せませんでした(笑)」



鼻リコーダーアイドルとして不動の地位を勝ち取った(?)かじぃ、いろんなステージでその鼻リコーダーは炸裂していました。



「『この指と~まれ!』で勝ち取って、「アイドルカラオケバトル2019」のMC、2日間で合計3時間半を任されました。MCが上手いかと言われたら、まだまだなんですけど、本当に勉強になったし、いろいろな人にアプガ(2)を知ってもらうことができなんじゃないかと思います。ぜひ来年もできるように、より大きくなってTIFに帰ってこれるようにガンバろうと思いました。そのために、鼻リコーダーは今後どんどん広めていきたいですね。「鼻リコーダーを探せ!」っていう企画はどうですか? 私が鼻リコーダーを吹いて会場を歩いて、お客さんが撮った写真の中から優勝を決めるという…」



1人で長時間MCを任されるという快挙! かじぃには、ぜひともバラエティ方面でガンバって、ブレイクして欲しいです!! 「鼻リコーダーを探せ!」も実現するといいですね。



「今回、印象に残っているのは、マジカル・パンチラインさんとのコラボステージですね。アプガ(2)と同期というか、同じくらいにデビューした数少ないグループがマジカル・パンチラインさんなんです。2年前のTIFでもコラボさせていただいて、お互い成長してまたコラボできたのが嬉しかったです。マジカル・パンチラインさんのファンのみなさんもあたたかく迎えてくださって! あのステージが一番楽しかったです! 個人的にもSMILE GARDENは2年前に鼻リコーダーを初披露したという思い出深い場所なので、そこにまた立てたというのも嬉しかったですね!」

▲リコーダーをマイクに持ちかえ(笑)、「アイドルカラオケバトル2019」のMCを担当。ほかにも「はまぐちコントサークルin TIF2019」にも出演し、ひっぱりだこの鍛治島彩でした。



◆吉川茉優



▼よしかわ まゆ/1998年5月28日生まれ。秋田県出身。初期メンバー。公式ニックネームは、まーちゃん。マシュマロボイスの持ち主であり、アプガ(2)の絶対的エース。その歌は聴く価値あり!



「アプガ(2)は3回目のTIFだったんですけれど、年々観てくださるお客さんの雰囲気が変わってきたなと感じました。1年目は「誰だろう」みたいな感じで、2年目は私たちを観に来てくれるファンが増えて、今年はアプガ(2)のファンのみなさんだけではなくアプガ(2)を観に来たのではないみなさんも盛り上がってくれたのがわかりました。3年目にして、自分たちがやりたいステージに近づけているのかな〜? と思ったTIFでしたね」



お客さんの変化も、しっかり感じ取っているところがさすがです。まーちゃんは絶対的エースで、かつアプガ(2)の司令塔的存在だと思います。



「今回のTIFはすべてが印象的でしたけど、マジカル・パンチラインさんとのコラボと、FUJI YOKO STAGEが個人的には心に残っています。コラボステージはSMILE GARDENだけではなく、グランドフィナーレでHOT STAGEでも歌えたのが嬉しかったです。お互いによき仲間、よきライバルとして2組でどんどん上に上がっていきたいなと思いました。FUJI YOKO STAGEは今回のTIFラストステージだったんですけど、落ち着いてできました。お客さんの顔もしっかり見ることができましたし、一番楽しかったです。個人的にとにかく楽しかったのはFUJI YOKO STAGEでした!」



確かにまーちゃんは、FUJI YOKO STAGEでメンバーの中でも一番楽しそうで、笑顔が輝いていました! まーちゃんが楽しそうにしてるステージはいいステージです!

▲FUJI YOKO STAGEでのライブ、頭から最後まで、ずっと笑顔だった吉川茉優。楽しさが伝わってきます。



◆高萩千夏



▼たかはぎ ちなつ/1997年7月4日生まれ。福島県出身。初期メンバー。公式ニックネームは、ちなっちゃん。個性的過ぎるメンバーをまとめるリーダー。振付を担当した曲も多数。ステージでの笑顔が魅力。



「今年のTIFは、私たちにとって勝負の3日間だと思って挑みました。ツアーが終わって、橋村が卒業して、8人体制初ステージだったので、全員覚えることが多くて頭がいっぱいだったんですけど、今年の夏は見つかるのが目標なので! いつも観に来てくださるお客さんにはメンバーが1人減ったのを感じさせないというのはもちろんですが、初めて観たお客さんにもインパクトを与えて覚えてもらって、アプガ(2)をまた観たい、ファンになってみようかなと思わせるパフォーマンスをする…そう考えて、ステージもMCもメンバー全員で考えました。ライブ以外にも、メンバーそれぞれがいろいろなステージで輝けるようにと、団結してガンバれたのではないかと思います」



今回単独でのライブステージは、SKY STAGE、DREAM STAGE、FUJI YOKO STAGEと、それぞれまったく違うライブだったのには非常に驚きました。そのことについても訊きました!



「今回のセットリストは私がボスといっしょに考えました。SKY STAGEはアプガ(2)の青春感を伝えようとステージ上で動画を撮るという、どこもやらないだろうというようなことをしてみました。DREAM STAGEは一般のお客さんも観られるステージですし、とにかく盛り上げたいというのがあって、後半に「ワッチャウッ!!」、「2学期サマーっ!!」あたりにしようかと悩んでいたんですけど、もう全部詰め込んでメドレーにしちゃいました。アプガ(2)はもう良い曲が多すぎて! それを伝えたいという気持ちがあったのでメドレーにしたんです。メドレーに入れる曲の尺も「2学期サマーっ!!」は最初から盛り上がれるから1番だけで大丈夫だけど、「全部青春!」は盛り上がりを考えるとサビを2回やらないとダメだから2番までとか、そういう風に全部考えて作りました。20分のライブで、ここまでいろんな曲で盛り上がれるのはお得でしたよね! ラストのFUJI YOKO STAGEはファンのみなさんへの感謝を伝えるという意味で「We are winner!」からはじまって、最後はデビュー曲の「Sun×3」で締める、しっかりしたライブにしました。それぞれのステージで、何を伝えたいのかを決めて、セットリストもMCも考えたんです」

▲DREAM STAGEでのライブ後半は、「両想いの♡しるし」「2学期サマーっ!!」 「ワッチャウッ!!」 「全部青春!」の4曲を10分に詰め込んだ至極のメドレーを披露。



しっかり考えて、それぞれのステージを作っていったんですね。コンセプトを決めて、自分たちでステージを作り上げているアプガ(2)。素晴らしいと思います。8人体制でフォーメーションも変わり、ちなっちゃんはTIFまでに徹夜して考えていたそうです。



「今回のTIFは、スケジュールがパンパンでしたね。8人体制初のフォーメーションを確認するために、合間に楽屋でリハをしたり。ずっと走ってるというか、ずっと足が動いている感じでしたね(笑)。頭もフル回転でしたし」



そんな中、ちなっちゃんは「アームレスリング大会」でも、予選から大活躍でした!



「「アームレスリング大会」に出ることはぜんぜん知らされていなくて! 出場者が発表になって、自分の名前が載っていて! 「え、マジか!」って! スケジュール的にもジムに行ったりする時間もなく、お家で筋トレやろうかなと思ったんですけどそんな時間もなく、本当になにもやってなくて…でも決勝に進んだってことは、実力があるってことでいいですか? 相手の手を握った瞬間に、記憶が蘇って、フォームとか力の入れかたを思い出しました。予選から強い人たちが集まっていて…正直、予選が熱かったですよね! なので今度からは、予選ももっと大きなステージでみなさんに見て欲しいです。もったいないです。予選で作り上げたストーリーがあるからこそ、決勝もおもしろいんですよ! 偉い人、よろしくお願いします!!」



最後に「アームレスリング大会」について、熱すぎるほど熱く語ってくれたちなっちゃん…これは、来年も期待できそうです!!

▲「アームレスリング大会」予選Bブロックで優勝し、両手を上げ、本気で喜ぶ高萩千夏。





TIFは無事に終了しましたが、アプガ(2)の夏はまだまだこれから! 新曲リリースイベントにさまざまな夏フェスやイベントなど、アプガ(2)が気になった人は是非とも新曲を聴いて、ライブに足を運んで欲しいです! 絶対に、損はさせません!!



■7thシングル「Be lonely together」8月13日発売!!



価格:1000円+税

形態:全8形態

収録曲:

1 Be lonely together

作詞:つんく♂ 作曲:つんく♂ 編曲:平田祥一郎

2 ワッチャウッ!!

作詞:NOBE 作曲:michitomo 編曲:かずぼーい

3 2学期サマーっ!!

作詞:NOBE 作曲:michitomo 編曲:KOJI oba

他、各Instrumental収録





■「Be lonely together」リリースイベント開催中!!



2019年8月9日(金)

18:30~ HMV&BOOKS SHIBUYA 7Fイベントスペース



2019年8月10日(土)

1部 12:00〜/2部 14:30〜/3部 17:00〜 昭島モリタウン



2019年8月11日(日)

1部 12:00〜/2部 14:30〜/3部 17:00〜 新宿マルイメン屋上特設イベントスペース



2019年8月12日(月・祝)

13:00〜 タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース

18:00〜 タワーレコード新宿店7Fイベントスペース



2019年8月13日(火)

18:30〜 ヴィレッジヴァンガード渋谷本店



2019年8月14日(水)

1部 15:00〜/2部 18:00〜 ららぽーと立川立飛2Fイベント広場(開歌-かいか-と合同)



2019年8月15日(木)

18:30〜 タワーレコード錦糸町パルコ店イベントスペース



2019年8月17日(土)

1部 14:00〜/2部 16:00〜/3部 18:00〜 池袋マルイ 7Fイベントスペース



2019年8月18日(日)

1部 12:00〜/2部 14:30〜/3部 17:00〜 キラリナ京王吉祥寺屋上イベントスペース