OGRE YOU ASSHOLE、浮舌大輔ディレクションのMV「さわれないのに」公開

9月4日に発売される、OGRE YOU ASSHOLE 3年振りのアルバム『新しい人』より「さわれないのに」のMVが本日公開された。



「さわれないのに」は本日先行配信スタートしたアルバム収録曲で、MVのVideo Directorは映像作家の浮舌大輔が担当。また、同アルバムのトラックリストとジャケット画像が公開となった。そして8月21日にはタイトル曲「新しい人」のアルバム第2弾先行配信も決定している。









<リリース情報>







OGRE YOU ASSHOLE

『新しい人』



発売日:2019年9月4日(水)

定価:2700円(税別)



=収録曲=

1. 新しい人

2. 朝

3. さわれないのに

4. 過去と未来だけ

5. ありがとう

6. わかってないことがない

7. 自分ですか?

8. 本当みたい

9. 動物的/人間的(Album Ver.)



<ツアー情報>



OGRE YOU ASSHOLE

『新しい人』release tour



2019年9月29日(日)松本 ALECX

2019年10月6日(日)梅田 TRAD

2019年10月12日(土)INSA

2019年10月22日(火・祝)名古屋 CLUB QUATTRO

2019年10月26日(土)札幌 Bessie Hall

2019年11月4日(月・祝)EX THEATER 六本木



チケット一般発売:

松本、大阪、福岡公演:8月10日(土)10時より

名古屋、札幌、東京公演:8月24日(土)10時より