『スパイダーバース』がオリジナルリリックでラップに！

映画『スパイダーマン:スパイダーバース』のデジタル配信とブルーレイ&DVDリリースを記念し、24時間ノンストップHIP HOP専門ラジオ局『WREP』とのコラボレーションが決定! 別次元から集まった様々なスパイダーマンたちの活躍を描く本作にちなみ、日本のヒップホップシーンで活躍するアーティストたちが集結し、スパイダーマンたちをイメージして制作されたオリジナルのラップ動画を公開する!



このコラボレーションは、レコードショップ「CISCO」のHIP HOPチーフバイヤーとして”レコードの聖地”と呼ばれた渋谷・宇田川町の一時代を築き、現在は『WREP』編成局長も務めるなどヒップホップシーンの中心で活躍しているDJ YANATAKEのコーディネートによって実現。別次元から集まった様々なスパイダーマン達の活躍を描く『スパイダーマン:スパイダーバース』のストーリーにちなみ、日本のヒップホップシーンで活躍するアーティスト達が集結したラップ動画を制作したという。KEN THE 390、MIRI、TKda黒ぶち、Pizza Love(Tajyusaim Boys)、Kemy Doll (GLOSS)、YOUNG DALU(Normcore Boyz)ら6名の豪華アーティストが、劇中に登場するそれぞれのスパイダーマンたちをイメージしたオリジナルのリリック(歌詞)でラップを披露致します。8月7日(水)より、ソニー・ピクチャーズエンタテインメント公式YouTubeチャンネル『WREP』公式Twitterにて、各アーティストの動画を1日1人ずつ公開。記念すべき1人目は、ラッパーとして日本のヒップホップシーンを牽引し幅広く活躍している、KEN THE 390。彼がピーター・パーカーをイメージして紡ぎだすオリジナルのリリック(歌詞)は必見。さらに、8月13日(火)には、全アーティスト6名が集結したラップ動画も公開。ぜひ、この機会をお見逃しなく!



KEN THE 390 ラップ動画



