ちゃんみな、 “時間”をキーワードにしたワンカット撮影動画を公開

トリリンガルラッパー/シンガーのちゃんみなが、本日8月7日に待望の2ndアルバム『Never Grow Up』を発売し、それに合わせて収録曲をメドレーにしたコンセプト動画を公開した。



今回公開された動画は、アルバムに収録されている楽曲の中から数曲をメドレーにし、ニューアルバム『Never Grow Up』のキーワードの一つになっている”時間”をコンセプトにワンカットで撮影されたもの。各楽曲それぞれに異なったシーンの演出がされたショートムービーのような作りになっていて、”アルバムのリード曲以外の収録曲もファンのみんなに愛してもらいたい”というちゃんみなの強い想いが込められている。







ニューアルバム『Never Grow Up』はワーナーミュージック移籍後初となるアルバムになり、全13曲を収録。初回限定盤には、ボーナストラック1曲が追加で収録される。また、今年11月には、自身初の東阪ホールツアーを開催することも決定している。





<リリース情報>



ちゃんみな

2nd Album『Never Grow Up』



発売日:2019年8月7日(水)

定価:初回限定盤4200円(税抜)

通常盤3000円(税抜)







・初回限定盤(CD+DVD)

=CD収録曲=

1. Call

2. Im a Pop

3. PAIN IS BEAUTY

4. Never Grow Up

5. Yesterday

6. 君が勝った

7. My Own Lane

8. GIRLS

9. Can U Love Me

10. Like This

11. Doctor

12. CAFE

13. アーカイブに保存した曲

14. SAD SONG ※Bonus track



=DVD収録曲=

「THE PRINCESS PROJECT 3 @ Zepp Tokyo 2019.03.29」

1. Im a Pop

2. MY NAME

3. CHOCOLATE

4. Doctor

5. Never

6. WHO ARE YOU

7. Sober

8. OVER







・通常盤(CDのみ)

=CD収録曲=

1. Call

2. Im a Pop

3. PAIN IS BEAUTY

4. Never Grow Up

5. Yesterday

6. 君が勝った

7. My Own Lane

8. GIRLS

9. Can U Love Me

10. Like This

11. Doctor

12. CAFE

13. アーカイブに保存した曲



<ライブ情報>



ちゃんみな

「PRINCESS PROJECT 4」



2019年11月14日(木)NHK大阪ホール

時間:開場18:30 / 開演19:00

2019年11月22日(金)LINE CUBE SHIBUYA(旧・渋⾕公会堂)

時間:開場18:30 / 開演19:00



チケット代:全席指定5800円(税込)

オフィシャルHP 2次抽選先行:7月15日(⽉)12:00~7月22日(⽉)23:59

https://chanmina.lnk.to/2019HallTour



ちゃんみな オフィシャルサイト:http://chanmina.com/