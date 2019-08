『ビバリーヒルズ高校白書』のケリーとドナが全米でトークツアーを発表

『ビバリーヒルズ高校白書』のケリー役のジェニー・ガースとドナ役のトリ・スペリングが、全米ライヴ・トークツアーを発表。



『ビバリーヒルズ高校白書』でメインキャラを演じていたジェニー・ガースとトリ・スペリングが、ライヴ・トークツアー、Jennie Garth & Tori Spelling Live: A Night to Rememberの開催を発表した。



作中でジェニー・ガースはケリー・テイラーを、トリ・スペリングはドナ・マーティンを演じていた。2人はUS中を巡り、「笑いとありったけの楽しさ、そして思い出に溢れる」ツアーを開催するという。



ガースは「トリと私は、このツアーを長いこと夢見ていたの。ずっと支えてきてくれたファンの人たちと、直接やりとりのできる体験をしたいと思っていた。毎晩ステージでは、新しいショウをやり、笑いをシェアし、ゲームで遊んで、カクテルを飲み、質問に答えるわ。もちろん、これから始まる『BH90210』のストーリーについてもお話する。親友とこうした経験ができるなんて、これ以上素敵なことはないわ」と語る。



スペリングはさらに、「親友のジェニーと私の関係は素晴らしいものなの。彼女ほど、私を笑わせてくれる存在はいないわ。みんなに話したい、たくさんのストーリーがあるの。そして今、ライヴで私たちの特別な友情を語ることができるチャンスが来たわ!あなたも親友と一緒に会場に足を運んで、私や私の親友との対話を楽しんでね。忘れられない夜になるわよ!」と付け加えた。



このツアーは、『ビバリーヒルズ高校白書』のリブート版『BH90210』の放映と同時に開催されるもの。『BH90210』はオリジナル・キャストが、それぞれのキャラを「さらに向上させた」バージョンで演じ、『ビバリーヒルズ高校白書』の登場人物の再会を計画する。ガースとスペリングがプロデュース、および出演をする同作は現地時間8月7日にFOXにて放映予定だ。



Jennie Garth & Tori Spelling Live: A Night to Remember

11月11日 – Milwaukee, WI @ Riverside Theatre

11月12日 – Cincinnati, OH @ Taft Theatre

11月13日 – Pittsburgh, PA @ Carnegie Hall of Oakland

11月14日 – Cleveland, OH @ MGM Northfield Park

11月15日 – Foxwoods, CT @ Fox Theater

11月16日 – Indianapolis, IN @ Clowes Hall

11月17日 – Chicago, IL @ The Chicago Theatre

11月19日 – Westbury, NY @ Westbury Music Hall

11月20日 – Morristown, NJ @ Mayo Center

11月21日 – Reading, PA @ Santander PAC

11月22日 – Atlantic City, NJ @ Borgata

11月23日 – Washington, DC @ MGM National Harbor

11月24日 – Medford, MA @ Chevalier Theatre