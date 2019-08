BATTLE STREETが「原因は自分にある。」に改名することが発表された。

BATTLE STREETは7月7日にEBiDANの全国の研究生を対象とした選抜プロジェクト・BATTLE BOYSから卒業し、ユニットデビューした7人組。新たなユニット名には「ある物事や、ある状態・変化を引き起こすもとになること」という意味を持つ「原因」を肯定的に捉え、「原因は自分にある。」という名前の響きのようにインパクトを与え続ける前衛的なユニットとして躍進し、新時代のエンターテインメントを生み出していく、という思いが込められている。

そして、原因は自分にある。は10月9日にデビューシングル「原因は自分にある。」をリリースすることも決定した。今回の発表について、長野凌大は「皆さんも驚いていると思いますけど、僕もそうだったように、慣れます! これからも名前の意味の通り、音楽界に新しい風を起こす“もと”になっていきますので、応援よろしくお願いします!」とコメントしている。

原因は自分にある。 コメント

大倉空人

ユニット名が“文章”で、僕にはない発想だったからびっくりしたけれど、略し方はどうしたらいいんだろう?と思ったのが最初の印象でした。改名をきっかけに新たにスタートし、7人でひとつひとつ丁寧に、取り組んでいきたいです!

小泉光咲

ユニット名を聞いた時、最初は驚きました。でも他にはないような名前で、印象に残りやすくてすごくいいなと思いました!この名前を通じて色んな方に知っていただくチャンスだと思っています。

桜木雅哉

名前を聞いた時は、言葉のような名前だったので、これが本当にユニット名になるのか!という驚きと、楽しみな気持ちが生まれました。アーティストとして、僕たちのライブに毎回行きたいと思ってもらえるようなパフォーマンスを見せていきたいです。

長野凌大

最初に聞いた時は、面白い名前だなと思いました。皆さんも驚いていると思いますけど、僕もそうだったように、慣れます! これからも名前の意味の通り、音楽界に新しい風を起こす“もと”になっていきますので、応援よろしくお願いします!

武藤潤

表題曲を最初に聞いていたので、それがユニット名になるとは思っておらず驚きましたが、今までにない名前と、新曲の曲調も僕たちには新しいんじゃないかなと思って、披露するのが楽しみになりました! これからメンバーひとりひとりの活躍はもちろん、ユニットとしては皆で支え合っていきながら、いろんな人に感動を届けられるようになりたいです。

杢代和人

新しい名前を聞いた時は、衝撃が走りました。英語でもなく、漢字のみの表記でもなく……。見たことのないユニット名ということで、輝いている名前だと思います! 皆さんの心に刺激を与えられるユニットになりたいです。

吉澤要人

EBiDANの中にもない、主語と述語のある変わった名前だなと思います。原因という言葉はマイナスな場面で使われる言葉だけど、「何かを引き起こすもとになるということ」という意味はプラスに捉えることができる。僕たちがこれからの新しいエンターテインメントの革命を起こす原因となりたいです。

原因は自分にある。「原因は自分にある。」収録曲

Type-A

01. 原因は自分にある。

02. ギミギミラブ

Type-B

01. 原因は自分にある。

02. Up and Down

Type-C

01. 原因は自分にある。

02. ラベンダー