チャーリーXCX、最新アルバムの国内盤にはボートラ3曲が追加

チャーリーXCXが9月13日にリリースする5年ぶりのニューアルバム、『チャーリー』の国内盤発売が決定。クラランス・クラリティなどのリミックス音源3曲がボーナス・トラックとして追加されている。



A.G.クックとチャーリーXCXが製作総指揮を務めた本作には、リゾ、トロイ・シヴァン、クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ、ハイム、ブルック・キャンディ、カップケーキ、ビッグ・フリーディア、スカイ・フェレイラ、クライロ、そしてイェジが参加。クリスティーンと共に作詞作曲をしたという「ゴーン」のミュージックビデオは、車に縛られた2人が縄を解き歌う、サウンドと見事にマッチしたビデオに仕上がっている。







また、今作にはチャーリー本人がメイクアップ・アーティストとのイネス・アルファと手を組みデザインした、伝統的な美の基準や固定観念をぶち壊すようなアートワークがアルバム・カバーとして使用されており、そちらも必見だ。





＜リリース情報＞







チャーリーXCX

『チャーリー』

発売日：2019年9月13日（金）



収録曲：

1. Next Level Charli / ネクスト・レベル・チャーリー

2. Gone (with Christine and the Queens) / ゴーン（with クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ）

3. Cross You Out (feat. Sky Ferreira) / クロス・ユー・アウト（feat. スカイ・フェレイラ）

4. 1999 (feat. Troye Sivan) / 1999（feat. トロイ・シヴァン）

5. Click (feat. Kim Petras and Tommy Cash) / クリック（feat. キム・ぺトラス ＆ トミー・キャッシュ）

6. Warm (feat. HAIM) / ウォーム（feat. ハイム）

7. Thoughts / ソウツ

8. Blame It On Your Love (feat. Lizzo) / ブレイム・イット・オン・ユア・ラヴ（feat. リゾ）

9. White Mercedes / ホワイト・メルセデス

10. Silver Cross / シルヴァー・クロス

11. I Dont Wanna Know / アイ・ドント・ワナ・ノウ

12. Official / オフィシャル

13. Shake It (feat. Big Freedia, CupcakKe, Brooke Candy and Pabllo Vittar) / シェイク・イット（feat. ビッグ・フリーディア、カップケーキ、ブルック・キャンディ＆パブロ・ヴィタール）

14. February 2017 (feat. Clairo and Yaeji) / フェブラリー 2017 (feat. クライロ ＆ ヤエジ)

15. 2099 (feat. Troye Sivan) / 2099（feat. トロイ・シヴァン）

*16. Charli XCX & Christine and the Queens - Gone (Clarence Clarity Remix) / ゴーン（with クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ）[Clarence Clarityリミックス]

*17. Blame It On Your Love (feat. Lizzo) (Kat Krazy remix) / ブレイム・イット・オン・ユア・ラヴ（feat. リゾ）[Kat Krazy リミックス]

*18. 1999 (feat. Troye Sivan) (Alphalove Remix) / 1999（feat. トロイ・シヴァン）[Alphalove リミックス]

* 国内盤ボーナストラック