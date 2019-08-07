チャーリーXCX、最新アルバムの国内盤にはボートラ3曲が追加

チャーリーXCXが9月13日にリリースする5年ぶりのニューアルバム、『チャーリー』の国内盤発売が決定。クラランス・クラリティなどのリミックス音源3曲がボーナス・トラックとして追加されている。
A.G.クックとチャーリーXCXが製作総指揮を務めた本作には、リゾ、トロイ・シヴァン、クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ、ハイム、ブルック・キャンディ、カップケーキ、ビッグ・フリーディア、スカイ・フェレイラ、クライロ、そしてイェジが参加。クリスティーンと共に作詞作曲をしたという「ゴーン」のミュージックビデオは、車に縛られた2人が縄を解き歌う、サウンドと見事にマッチしたビデオに仕上がっている。
また、今作にはチャーリー本人がメイクアップ・アーティストとのイネス・アルファと手を組みデザインした、伝統的な美の基準や固定観念をぶち壊すようなアートワークがアルバム・カバーとして使用されており、そちらも必見だ。
＜リリース情報＞
チャーリーXCX
『チャーリー』
発売日：2019年9月13日（金）
収録曲：
1. Next Level Charli / ネクスト・レベル・チャーリー
2. Gone (with Christine and the Queens) / ゴーン（with クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ）
3. Cross You Out (feat. Sky Ferreira) / クロス・ユー・アウト（feat. スカイ・フェレイラ）
4. 1999 (feat. Troye Sivan) / 1999（feat. トロイ・シヴァン）
5. Click (feat. Kim Petras and Tommy Cash) / クリック（feat. キム・ぺトラス ＆ トミー・キャッシュ）
6. Warm (feat. HAIM) / ウォーム（feat. ハイム）
7. Thoughts / ソウツ
8. Blame It On Your Love (feat. Lizzo) / ブレイム・イット・オン・ユア・ラヴ（feat. リゾ）
9. White Mercedes / ホワイト・メルセデス
10. Silver Cross / シルヴァー・クロス
11. I Dont Wanna Know / アイ・ドント・ワナ・ノウ
12. Official / オフィシャル
13. Shake It (feat. Big Freedia, CupcakKe, Brooke Candy and Pabllo Vittar) / シェイク・イット（feat. ビッグ・フリーディア、カップケーキ、ブルック・キャンディ＆パブロ・ヴィタール）
14. February 2017 (feat. Clairo and Yaeji) / フェブラリー 2017 (feat. クライロ ＆ ヤエジ)
15. 2099 (feat. Troye Sivan) / 2099（feat. トロイ・シヴァン）
*16. Charli XCX & Christine and the Queens - Gone (Clarence Clarity Remix) / ゴーン（with クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ）[Clarence Clarityリミックス]
*17. Blame It On Your Love (feat. Lizzo) (Kat Krazy remix) / ブレイム・イット・オン・ユア・ラヴ（feat. リゾ）[Kat Krazy リミックス]
*18. 1999 (feat. Troye Sivan) (Alphalove Remix) / 1999（feat. トロイ・シヴァン）[Alphalove リミックス]
* 国内盤ボーナストラック
チャーリーXCXが9月13日にリリースする5年ぶりのニューアルバム、『チャーリー』の国内盤発売が決定。クラランス・クラリティなどのリミックス音源3曲がボーナス・トラックとして追加されている。
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