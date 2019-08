飛び出すイカワタ！綺麗なクラゲ、無限に回るハンドル…キタンクラブ8月アイテム！

キタンクラブが贈る8月のカプセルアイテムを3回に分けてお届けのラストは、8月中旬登場の「手のひらサイエンス イカとワタ 飛び出すフィギュア」と「きれいなクラゲ」、8月下旬登場の「ほぼほぼ無限に回り続ける ハンドルキャップ」の3アイテムです。



★「イカとワタ ボールチェーン付きフィギュア」/1回300円/全5種

ワタが飛び出す面白ギミック付きで、こだわりの造形と彩色が施されたイカ。



ノーマル(クリア)





ホワイト(クリア)





ブルー(クリア)



レッド



蓄光バージョンも!



(C) KITAN CLUB



★「きれいな クラゲ」/1回200円/全6種

夏にぴったりなクリア成型のカラフルなクラゲがボールチェーン付きマスコットになって登場。水中でライトアップされているクラゲが表現されてます。





ブルー



レッド



ピンク



イエロー



グリーン



パープル



(C) KITAN CLUB



★「ほぼほぼ無限に回り続ける ハンドルキャップ」/1回300円/全5種

被せて、回して、回し続けられる、ハンドルがほぼほぼ無限に回せちゃうボトルキャップが登場です。やみつきになること請け合い!? なにはともあれ、まずはお試しあれ!





レッド



ブルー



ゴールド



シルバー



サビ



(C) KITAN CLUB