夏映画『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』よりブレイブな2人！斉藤秀翼＆パパイヤ鈴木に直撃

7月26日(金)より『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』&『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE タイムスリップ!恐竜パニック!!』が全国公開! そこで『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』で敵のクォーツァーである、ジョウゲン/仮面ライダーザモナス役を演じた斉藤秀翼さんと、カゲン/仮面ライダーゾンジス役を演じたパパイヤ鈴木さんの対談を行った。

実はお二人共『獣電戦隊キョウリュウジャー』(2013年-2014年)で、斉藤さんはイアン・ヨークランド/キョウリュウブラックを演じ、パパイヤ鈴木さんは「みんな集まれ!キョウリュウジャー」EDの振付を担当、最終話にも出演したという繋がりがある。



また斉藤さんは、当時月刊誌だった『ハイパーホビー』(小社刊)で連載していた、キョウリュウジャーレギュラーメンバーが毎月いろんな事にチャレンジする「VAMOLA!ブレイブチャレンジ」コーナーでお世話になっていたので、お会いした途端、「当時はみんな、結構楽しみにしてやってましたよ」と振り返っていただく場面もあり、HH編集部としては「お帰りなさい!」という気持ちで仮面ライダージオウに出演されたお二方にいろいろとお気持ちを伺った。(2019年7月15日、東映本社にて)







◆「変身」というひと言が言えるというのはでかいです(斉藤)



ーーオファーをもらった時の感想を教えてください。



パパイヤ鈴木(以下:鈴木) 僕は悪役だろうなと想像していたので、まさか仮面ライダーに変身するとは思ってなかった。仮面ライダーは子どもの時から見ていた作品だし、なかなかそういう作品に出ることってないわけじゃないですか。だから出ると決まっただけで相当うれしくて、なおかつ変身するっていうから「嘘でしょ」って思いました(笑)。でも実際試写会で見たらちゃんと変身しているわけですよ。「ああこうなってるのか!」ってすごく感動しました。うれしかったです。



——世代的には仮面ライダー1号ですか?



鈴木 僕は仮面ライダー1号の時子どもだったので、1号から見ているわけですよ。途中は社会人になってしまって見てなかったんですが、『仮面ライダーアマゾン』ぐらいまでちゃんと見ていました。でも『仮面ライダーアマゾン』くらいから「あれ? 何かちょっと違ってきたぞ」って思って。ちょうど世代を離れてしまったのもあって見なくなったのかな。ライダーマンとか、サイクロン号が子どもながらにカッコ良かったですね。125ccくらいのバイクで細いんですけれどね。ああいう作品に関われるって思うと感動しますよね。



斉藤秀翼(以下:斉藤) 実は今回僕はジョウゲン役の募集があるっていう話を聞いて、僕から東映さんに「オーディションの書類からでいいので受けたいです」と連絡したんです。そうしたら「こういう役があるからぜひやってくれませんか」って言っていただけて決まったという流れなんです。だから決まった時のうれしさは、僕の場合、自分からアクションを起こしたことでチャンスをいただけたということもあって、ちょっと違う意味で感慨深いものがありました。



スーパー戦隊でずっとお世話になってからの仮面ライダー、しかも敵で出られるっていうのは、いくつもの夢が叶ったなと思います。よくヒーローと悪役って二極化して分けがちですが、悪役目線の正義みたいなものもあるだろうし、そういう意味でも今回どちらもできたっていうのはありがたい限りだなと思います。



ーー久しぶりに現場に入られて当時のスタッフさんに会えたりしましたか。



斉藤 戦隊本編のスタッフさんではなくて、『俺たち賞金稼ぎ団』(2015年12月映画公開)とかその辺で関わっていたスタッフさんたちと今回ご一緒したりしました。

あとスーパー戦隊の現場と仮面ライダーの現場の空気感のちょっとした違いなんかも感じました。でもそれは作品によってなのか、スーパー戦隊と仮面ライダーで違うのかわからないです。

戦隊の時は自分も若かったし全体がもっとわちゃわちゃしていたような印象があって。今回は自分の役割だとか、スタッフさんと話せることが増えていたので、そういう意味での違いも感じました。

何より「変身」というひと言が言えるというのはでかいですね。



鈴木 それはでかいね。



斉藤 「変身」っていう言葉って重みがあるなと思いました。















◆仮面ライダーゾンジスは仮面ライダーJ、仮面ライダーザモナスは仮面ライダーアマゾンズ



ーー仮面ライダーザモナスと仮面ライダーゾンジスのデザインを見られた印象はいかがでしたか。



鈴木 いろんなライダーがいるんだなと、私の仮面ライダーゾンジスはかなり派手だなと思いました。

ボリューム感あったし、背もでかいし、タッパもあったしね。



斉藤 ISSAさんの(仮面ライダーバールクス)とパパイヤさんのモチーフ画像だけ最初見ていて、どっちなんだろうって思ってたら、「これだよ」って(仮面ライダーザモナス)。赤と青とゴールドとシルバーっていう想像してない色合いにビックリしました。でも格好いいですよね、仮面ライダー。



鈴木 格好いい。



ーー変身ポーズは現場で決められたんですか。



鈴木 アクション監督の方((宮崎剛)がいらして「どうしようかね」っていうところから始まり、(田崎竜太)監督と3人で相談して、『仮面ライダーJ』(1994)をモチーフにしてポーズを決めました。



仮面ライダーって変身するのに「かめ〜〜〜ん……ライダーーーーー!」って溜めてるイメージがあるんですけれど、意外とサッと入って「変身」って終わっちゃったから、そうだよなって。主役の人はゆっくりやってもいいんだろうけれど、僕らはサッといったほうがいいのかなって。でもシンプルでよかったですね。



斉藤 僕のザモナスは『仮面ライダーアマゾンズ』がモチーフで、戦い方が結構泥臭かったりするんですよ。獣っぽいっていうか。



以前、谷口賢志(『仮面ライダーアマゾンズ』鷹山仁/仮面ライダーアマゾンアルファ役)という男と話をしていたときに、『仮面ライダーアマゾンズ』のオーディションでみんな「変身」っていう言葉だけを決めてくるから、絶対それをやらずに裏をかいてやろうと思ってすごくシンプルに「アマゾン」って呟いたらしいんです。それで決まって最初の変身シーンの撮影のとき、思わずテンションが上がったのかオーディションの時より全然大きな声で「アマゾン!」ってしっかり言ったら、監督に「お前決めた理由はそれじゃないから」って言われたっていう話を聞いて(笑)。



だから今回、アクション監督さんは体勢を落として「変身」っていう(仮面ライダーアマゾンっぽい)感じがいいと思ってるんだよねと伺ったんですが、僕は逆がいいですって言ったんです。「何もせずに変身したいかもです」って話をしたら「全然いいよ、それで」って言って下さって。



ですから僕はただ「変身」って言ってガチャンと回すだけで、変身してからガッとスイッチが入る感じになったんです。ちなみに僕、まだパパイヤさんの変身シーンとか見てないんですよね。



鈴木 じゃあ今ここで……やらないよ(笑)。だから見てね。



斉藤 見ます、見ます。ISSAさんとパパイヤさんとはできるだけ反対側の変身にもっていきたいなって思っていたので。



鈴木 反対になってると思う。僕はわりとしっかり変身してる。



斉藤 (パパイヤさんのほうは)重たいどっしりしたのがくるかなと思っていたので、僕はちょっとニヒルにサラッと変身しました。



鈴木 せっかくだからね。



斉藤 そうなんですよねぇ。せっかくだからたっぷりやりたい気持ちっていうのはあったんですけど。



ーー撮影中お二人で相談されたりしたことはあったんですか。



鈴木 僕ら二人が「やってやる」みたいなことを言って出かけるシーンがあったんですけど、そこでお互いが「たっぷりやりましょうよ」「たっぷりやろうか」ってなって、たっぷりやったんですよ。それこそた〜っぷり溜めていったら、監督に「もうちょっとサッといきましょうか」って(笑)。「はーい」って。



斉藤 「ですよねー」って(笑)。パパイヤさんが必死に目配せしてくれて、僕がしょうがない行くか、みたいなワンモーメントがあってというくだり。



鈴木 (斉藤くんの役が)クールだからね。俺は行くぞ、みたいなね。



斉藤 溜めてニヤニヤして。



鈴木 溜めてカメラのところで止まってニヤニヤする、これでいいんじゃないのって。



斉藤 そうしたら見事に。



鈴木 「もう少し早くいきましょうか」ってね。









◆脚本がよくできてる、よくできてて、感動する(鈴木)



ーー撮影現場で大変だったことはありますか。



鈴木 風です。



斉藤 立っていられないくらいだったので。



鈴木 でも風が止んだからよしって思ったら、監督が「風待ちです」って言うんです。どうしたんだろうって思ったら、ちょうどいい風待ちだったんです。後で映像見たら、事件が起こりそうなちょうどいい風がブワーッと吹いてるんですよ。



斉藤 みんなマントとかはためいて。



鈴木 常にどっかで爆発とかしてるから、無風だったらやばかったですね。



斉藤 辛かったのはメイクさんですよね。



鈴木 僕ら後ろから風が吹くと全部顔に掛かっちゃうので。そうするとちょっとバカっぽいんですよね(笑)。



斉藤 「ようい、スタート」の瞬間までみんな風上を向いているという。「スタート」かかってからパッと。



鈴木 そういう苦労はありましたよ。



斉藤 でもあれで初対面の人とも共通の話題ができて、「寒いですね!」とか言いながらね。



鈴木 ものすごく風が吹いていて寒いっていう。



斉藤 お昼ご飯明けにカイロ貼りましたよ、寒くて。



鈴木 みんなカイロ貼って。それが初日だったので、一番大変でしたね。2日目は僕は森の中だったんですが、ものすごくいい天気でラッキーだったな。そういう意味では天候に恵まれました。



ーーパパイヤ鈴木さんとDA PUMPさんたちがいてダンスが……。



鈴木 全くのノーダンスですよ。



斉藤 見たかったですよ。



鈴木 ダンスの「ダ」の字もないですよ。DA PUMP出てるのに。ISSAもずっと座っていましたから。全然踊ってないね。ちょっとやってもよかったね。でも無理くりダンスを入れてもね。

斉藤 本編とのバランスもありますからね。



鈴木 エンディングとかでみんなで楽しくやる分にはいいんですけれどね。本編はちょっとなかなか難しいかなって思います。



結構真面目なストーリーというか、よくできてるんですよ。最初台本を読んだ時はナンノコッチャわからなかったんですが、見たらなるほど深いんだなと思って。すごくお薦めですもん、本当に。



脚本がよくできてる、よくできてて、感動する。



ーー最後にそれぞれの役柄と作品の見どころをお願いします。



鈴木 役柄はISSA扮する悪ボスがいて、そこの右腕左腕みたいなところなんですが。



見どころは、僕はやっぱりストーリーかな。結構考えさせられるというか。いい話ですね。僕はすごく「へえ」って思って、そういう目線で見てました。後はとにかく派手ですよ。仮面ライダーたちがたくさん出てきますからね。これはもう見応え充分じゃないでしょうか。もう動物園の動物が全部出てきたみたいな。



斉藤 『ジュマンジ』みたいな(笑)。



鈴木 そうそう。全部出てきちゃったみたいな、勢揃いしますから。それは壮観ですよ。親も興奮すると思います。「私の時代これ」って。



斉藤 役でいうと一つは変身シーンだと思います。敵側ではありますが、その思惑みたいなところと、あと時代を行き来して変身したり戦ったりする、そういうところかな。戦国武将の中に仮面ライダーがいる画とか結構面白いなってアフレコをしていて思いました。



作品としては今回平成最後であり、令和最初であるというタイミングで、時代をかけるという作品のテーマがある。



例えば、大人が懐かしいものを見て時間というものに対して何かを感じるのと同じように、子ども達もまた大人になって自分が子どもの頃ハマっていた作品を思い出したりするときに、何か感じることがある作品になってるんじゃないかなと。



移ろいゆく時代の価値みたいなものや、そこで成すべき事とか、ひいてはそれぞれの人生だったり、そういうものを考えさせられる作品なんじゃないかなと思います。





※田崎竜太監督の「崎」は「大」ではなく「立」が正式表記になります。





斉藤秀翼(さいとう・しゅうすけ)Profile

1993年3月1日生まれ。熊本県出身。2013年、『獣電戦隊キョウリュウジャー』にイアン・ヨークランド/キョウリュウブラック役でレギュラー出演。2015年、ミニアルバム「PARTY!」でメジャーデビューし、ドラマン、暎は、舞台、アーティストとして幅広く活躍中。



パパイヤ鈴木(ぱぱいや・すずき)Profile

1966年6月29日生まれ。東京都出身。バンド・歌手・ダンサー・インストラクターなど幅広い活躍を経て、1998年「パパイヤ鈴木とおやじダンサーズ」を結成。グループ活動のほか、タレントや俳優、音楽制作などマルチに活躍。アーティストの楽曲からCMキャラクターまで数多くの振付を担当している。





