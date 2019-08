「本当にヤバイ映画です」と語る、前野朋哉による『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』撮影秘話！

7月26日(金)より『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』&『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE タイムスリップ! 恐竜パニック!!』が公開中! そこで『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』で織田信長役を演じられた前野朋哉さんにインタビューをさせていただいた。

実はインタビュー前に映画完成報告イベントが六本木ヒルズ アリーナで行われ、その時着てらっしゃった白い衣装で現れた前野さん。イベント時から思っていたことを確認させていただくと、やはり南光太郎の衣装とのこと! 『仮面ライダーBLACK RX』を子どもの時に見ていた前野さんのためにスタイリストさんが再現してくれたとか。仮面ライダー愛溢れる前野さんに、今回の出演についてお話しを伺った。(2019年7月15日、東映本社にて)







◆二人のライドウォッチは、ちゃんと戦いをしてきたライドウォッチになっていて、すごく感動しました



ーー映画完成報告イベント会場で見たときからもしやと思ったのですが、衣装が南光太郎だったので感激しました。



前野朋哉(以降:前野) 控室でパパイヤ鈴木さんに「(下ウトの衣装がバラバラすぎて)これ何の映画なの?」って言われました(笑)。ちょうど4歳の時なんですよね、昭和から平成にかけて『仮面ライダーBLACK RX』を見てました。内容とかは覚えてないんですが、とにかく毎朝仮面ライダーを見るっていうのが日課になっていました。



ーー仮面ライダーごっこをされたりしてましたか。



前野 多分してたんでしょうね、あまり記憶にないですが。でも変身ベルトを買ってもらえなかったので未だに憧れがあります。



今息子が二人いるんですが、変身ベルトを買うか買わないか問題があって。僕は買ってもらっていないので、息子に買うのが悔しいんですよね。簡単に手に入ると思うなよと(笑)。そうしたら最近隣の家の人が(仮面ライダージオウ 変身ベルト DX)ジクウドライバーを貸してくれて、いま家にあるんです。めっちゃ楽しいですね、僕もやらせてもらってます(笑)。



ーーお子さんはおいくつなんですか。



前野 4歳と2歳です。上の子が『仮面ライダービルド』の途中から見始めたので内容的にはわからなかったかもしれませんが、『仮面ライダージオウ』は初回から毎週家族で見てます。だからこのお話をもらったとき、「マジか!?」って思いました。まさか出ることになるなんて全然思ってもいなかったのでびっくりしました。



ーーご家族はもう出演されることはご存知なんですか。



前野 黙っていたんですけど、予告映像に僕が映っていて、家に帰ったら子ども達が「見て見て」って録画してたのを止めて、「これそうだよね」って言うから、「違うよ、似てる人だよ」って(笑)。「すごく似てるね」ってまだ濁したままにしてるんです。別に言ってもいいんですけど、家族で映画館に行こうと思っているので、せっかくなのでそこでね。



ーー実際オファーを聞いたとき、いかがでしたか。



前野 ずっとニヤニヤしてたと思います。すごく妻が悔しがってましたね。妻もずっと一緒に見てるので、「いいな」って感じで。彼女は、現場で僕が浮かれることが確実にわかっていたから、「本当に仕事だから、そういう浮かれる気持ちは1回捨てて、真面目に取り組んでください」って言われました。言われたんですけど、無理でした(笑)。無理無理無理って思って、終始テンションが上がってました。



ソウゴ君(演:奥野壮)もゲイツ君(演:押田岳)もとても優しいので、いろいろ聞いたら教えてくれるんですよ。家にライドウォッチがあるんですが、「ライドウォッチって劇中ではカチャカチャってスムーズに回してるけど、あれうまくできないんだよね」って二人に相談したら……そもそも相談するのもおかしいんですけどね、本家の人だから。そうしたらゲイツ君とソウゴ君、それぞれ持ち方が違うらしくて、こうやってこうやったらうまくいきますよって教えてくれたんです。しかも彼らのライドウォッチは最初からずっと変えずに使っているんですって。だからすごく滑りがよくなってるんです。年季も入ってて、使い込まれたライドウォッチ。ちょっと見せてもらったんですが、歴史を感じる、ちゃんと戦いをしてきたライドウォッチになっていて、すごく感動しました。家に帰って早速教えてもらった通りやったら、片手でできるようになりました。







◆この仕事をやっていてよかったと思いました



ーー実際にレギュラーメンバーに会ってみてどうでしたか、撮影は大変でしたか。



前野 全然、僕は大変じゃなかったし、撮影が楽しくてしょうがなかったです。レギュラーキャストはみんな本当に仲いいんですよね。空き時間でもキャッキャとみんなで盛り上がっていて、僕はファンとして、しれっと(ほかのファンの方に申し訳ないんですが)疑問点とか「先週のすごくよかった」とか話させてもらいました。すみません。現場はとっても温かい空気でした。



一回待ち時間のとき、現場にあった縁側に4人(ソウゴ役の奥野壮、ゲイツ役の押田岳、ツクヨミ役の大幡しえり、ウォズ役の渡邊圭祐)が一列になってちょこんと座ってて、本当に仲がいいんだなぁと思って、見ていてうれしかったです。



あと、どうやって特撮を撮ってるんだろうという興味で見てたんですが、やっぱり皆さんずっと特撮をされている方々なので、セッティングから何から早いですし、職人技というか。人をどう配置したら少ないカットでいけるか、またそれが効果的だったりして、そういうところにいちいち感動してました。しかもお芝居をやる上での(感情や役の設定の)整理を、現場の都合でやったりするのではなく、それを汲んだ的確な演出で作り上げていく、そういう配置の仕方を監督の田崎(竜太)さんが巧みにやられていたので、すごいなと思いました。



変身シーンとかも合成だから、撮影時には「これだけなんだ」みたいな感じなんですけど、本編を見たらめちゃくちゃすごいことになってる。いろいろ初めてだったので楽しかったです。



本当にファンが仮面ライダージオウツアーに当たって、近いところで見ていいですよ、見学していっていいですよって言われてる感覚でした(笑)。もっとちゃんとしなきゃいけないんですけれど。『仮面ライダージオウ』をリアルタイムで見ているのでテンション上がっちゃって。こんなこと普通ないですよね、しかも『仮面ライダージオウ』完結の映画じゃないですか。1年間見てきて、最後の最後に自分にオファーがくるなんて思ってもみなかった。本当に終始楽しかったし、ずっと感激してました。この仕事をやっていてよかったと思いました。



ーー昭和から平成の『仮面ライダーBLACK』『仮面ライダーBLACK RX』に助監督として入られていた田崎監督が平成から令和の『仮面ライダージオウ』を撮っているという。



前野 それもお聞きしました。今回のカメラマンの方(上赤寿一[WING-T])も当時『仮面ライダーBLACK』に参加されていた方だそうで。その時からずっと撮られているんだということにも感激しましたし、伝統芸というか、日本の特撮ってすごいんだなと。



それに衝撃だったのが台本ですね。アクションとかが入ってくるので、普段のドラマの台本と全然違う。なんだったら薄いくらいです。「あれ、こんなに薄いんだ」っていう印象。アクションのところって2行くらいしか書かれていなくて。これであんなに戦ってるの? マジで!? っていう衝撃がありました。



あと『仮面ライダージオウ』って時空も変わりますし、結構CGの世界がたくさんあるじゃないですか。台本を読んでいても「どういうこと?」っていう。これを映像化するってすごいなと思いました。それだけ監督のイメージを伝えなきゃいけないわけじゃないですか。でもスタッフさんもそこを汲むスピードが速いし、さらにアクションの中にも物語がある。すごいなぁって。本当に何から何まで近くで見させていただいて、ラッキーだったなって思います。



ーー今回は織田信長という役ですが。



前野 そうでしたっけ(笑)。そうです、織田信長です。



ーー変身はないですが、「変身」って言ってみたいとか。



前野 全然変身したくないです。全然いいです、家で散々やってますし。家で散々アナザーライダーやっていますから、大丈夫です! 僕が変身している姿を僕が見たくないので(笑)。そのためにおもちゃがあるんじゃないですか。誰でも変身できるために。だから僕は全然いいです。



ーーアクションはあったりしましたか。



前野 ないですね。基本的には陽気な素直な役で、歴史のイメージとは真逆の信長だったので、わりと自分に近いというか。またそんなにガチガチに決めてやるという現場ではなく、監督もその場でアイデアを出してくれたので、すごく楽しかったです。



ーー大学生の頃『仮面ライダー響鬼』からまた観ていたんですか。



前野 『仮面ライダー響鬼』だけは仮面ライダーっぽくなかったので、どんな感じなんだろうっていう興味があったのと友達が観てたのもあって観始めたんですよ。そうしたら面白くて。リアルタイムで全部観ました。



1年通して観たっていうのはそこから空いて『仮面ライダージオウ』になります。でも『仮面ライダージオウ』は平成の仮面ライダーを遡るので、観ていてどうしてもこの仮面ライダーは? となる。子どもも『仮面ライダー龍騎』が格好いいとか、いろいろ昔の仮面ライダーのことを知っている。じゃあ遡って観てみようということで、『仮面ライダーカブト』や『仮面ライダーゴースト』や『仮面ライダードライブ』と今一気に観ている途中です。



だから「あれってそういうことだったのね」みたいな感じで色々と繋がっていってます。同じく子どもも推しの仮面ライダーがいたりするので、そのシリーズを観始めたりして。そうすると過去にいろいろな役者さんが出られていたりするので、「この人、仮面ライダー出身だったんだ!」とか。いろいろ観ていて本当に面白くて。家に帰れば何かしら仮面ライダーを観ています。







◆語り尽くせないくらいたくさん見所があります。本当にヤバイ映画ですよ



ーー本当に仮面ライダー漬けですね。



前野 それは『仮面ライダージオウ』のおかげです。それでいろいろと興味が出て遡って観ているので。個人的には『仮面ライダージオウ』の響鬼回(EP33・34)はすごく熱かったですね。みんなそういう思いで観ているんだろうなと思いました。自分の好きだった仮面ライダーの回は思い入れが強いんだろうなと。まだまだいっぱい観る仮面ライダーがいるので、しばらくこの何年かはずっと楽しいなっていう感じです。今は配信とかもあって観やすいですからね。



ーーご自身が演じられる織田信長という役と作品の見所をお願いします。



前野 織田信長の見どころは、信長って実在する人物ではあるけれど実際に観た人はいまの世の中にはいないわけですよね。これは今回のテーマにもなっているんですけど、歴史上の人物として伝わってきた信長像と真実の信長は果たして一緒なのか、というところです。



新しい未来は、過去がどうであれ、1人のたった一つの行動と決意で良くも悪くも変わっていく。まさに仮面ライダージオウのソウゴ君は最低最悪の魔王になる未来を変えようと生きていくじゃないですか。そういうテーマが織田信長にもある。実際の織田信長とイメージしていたのとでは全然違うよねと。でもそれを肯定してくれるっていう、そういうところがテーマにも盛り込まれてるというところですかね。なので僕自身は新しい信長でいいんだという感覚で演じられたので、楽しかったです。



作品の見どころは、たくさんあって全部といえば全部なんですが、かなり幅広い世代に受け入れられやすい作品だと思うんです。今回の映画から観ても全然楽しめると思いますし、いままで観てきた方達にとってはちょっとご褒美みたいな感じですかね。とにかくてんこ盛りなんです! 抜群に格好いいです! 観終わったときにものすごい充実感と、もう一度観ようという気持ちに本当になります。劇場で観てもらいたいですね。爆音で味わってもらいたい。



すでに僕は2回目早く観たいなっていう感じですね。結構、後半のスピード感というか、畳み掛けがすごいので。そして爆笑もできるし泣けます。いろいろ詰まっています。よく「泣ける!」って言いますが、本当に泣けます。語り尽くせないくらいたくさん見所があります。本当にヤバイ映画ですよ。



ーー最後に仮面ライダー好きの前野さんが思うヒーロー像ってありますか。



前野 これっていうのがないのがいいんだろうなと思います。時代によってヒーローの在り方もすごく変わってきていると思うので、その時代その時代の、その人その人のヒーローっていうのがあるんだなと。そういう幅広いものとしてヒーローはあると思っています。ただやっぱり格好良くあって欲しいですね。格好悪いところももちろんですが、格好いいところがあるのがヒーロー。9格好悪くても、1格好いいところがあれば、ヒーローだなと思います。



——ありがとうございました。



※田崎竜太監督の「崎」は「大」ではなく「立」が正式表記です。





前野朋哉(まえの・ともや) Profile

1986年1月14日生まれ。岡山県出身。監督・脚本・主演をした映画『脚の生えたおたまじゃくし』が「ゆうばり国際ファンタッスティック映画祭2010」で審査員特別賞&シネガー賞をW受賞。以後、監督と俳優を並行して映画、ドラマ、CM、舞台と幅広く活躍中。





写真撮影:松山勇樹



劇場版「ジオウ・リュウソウジャー」製作委員会

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 (C)2019 テレビ朝日・東映AG・東映