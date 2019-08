声優の三森すずこさんが8月5日に、東京・渋谷のコスモプラネタリウム渋谷でアコースティックライブ「三森すずこ プラネタリウム・アコースティックライブ『星空のカーテン』」を開催。公式リポートが公開された。ライブは、アコースティックギターとキーボードの演奏に乗せて三森さんが歌うという厳かな雰囲気の中で進み、三森さんが「寝ちゃってもいいですよ」と冗談めかして語る一幕もあったという。

今回のプラネタリウムを舞台にしたアコースティックライブという企画は、三森さんが自身のミニアルバム「holiday mode」の発売記念イベント「Jingle Child Mov.9」の東京公演で話した希望が実現したもの。ライブは、プラネタリウムに設置されたステージにランタンを手にした三森さんが登場し、スタート。三森さんは、アコースティックギターとキーボードの演奏をバックに、タンバリンをたたいたり、サンプラーを操作したりしながら歌唱した。

今回のステージは2回公演で行われ、2回目の公演の途中には、三森さんが12月4日に9枚目のシングルのリリースが決定したことをファンに報告。観客からは大きな拍手が上がった。9枚目のシングルは、テレビアニメ「けものフレンズ」の主題歌「ようこそジャパリパークへ」などで知られる大石昌良さんが楽曲提供を行う。

ライブのラストは、イベントの発端にもなったミニアルバム「holiday mode」に収録されている「星屑のカーテン」を披露。全15曲、約90分のステージは、三森さんの満面の笑みで締めくくられた。

◇セットリスト

「tulutu…」▽「ヒカリノメロディ」▽「海と空のヒミツ」▽「サキワフハナ」▽「WONDER FLIGHT」▽「約束してよ?一緒だよ!」▽「恋はイリュージョン」▽「アレコレ」▽「エガオノキミヘ」▽メドレー(ユニバーページ~Fly Me to the Star~ユニバーページ)▽「Spinning Stars」▽「ハーモニア」▽「スマイリウム」▽「ちいさな手と観覧車」▽「星屑のカーテン」