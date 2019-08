「完全に抱かれたよね、俺」OLDCODEXが語る、ゲーム音楽家・下村陽子との初コラボ曲

ボーカル・Ta_2(タツ)とペインター・YORKE.(ヨーク)による個性派ロックユニット・OLDCODEX(オルドコデックス)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~」。7月30日(火)の放送では、「ファイナルファンタジーXV」などで知られるゲーム音楽家・下村陽子さんとの初コラボ楽曲について語りました。(TOKYO FM「LADDERLESS from OLDCODEX」2019年7月30日(火)放送より)7月31日(水)に最新アルバム『LADDERLESS』をリリースしたOLDCODEX。番組では、このアルバムで実現した、日本を代表するゲーム音楽家・下村陽子作曲、YORKE.作詞による話題曲「Deeply Mind」をセルフ解説しました。Ta_2:下村さんとは、俺が出演した「ファイナルファンタジーXV」というゲーム作品で知り合いになりまして。YORKE.:Ta_2は声優として作品に関わっていてね。Ta_2:そう。下村さんは作曲家として素敵な楽曲を世に送り出してくださって。俺がバンドをやっているということも知っていたので、OLDCODEXの曲も聴いてくれていた。「何か一緒にやれたらいいね」という話を、実は3~4年くらい前からお話しさせてもらっていたんですよ。YORKE.:下村さんを知ってる方からすると、意外なんでしょ?Ta_2:そうだね。ゲーム音楽をずっと作ってらっしゃる方なので、バンドとコラボするのは初めて。最近だと「キングダムハーツ」シリーズや「ファイナルファンタジーXV」で劇伴(作品内で流れる伴奏音楽)を担当されていてね。女性らしいメロディーが得意な方だから、あえて違う面を見たいなと。男性特有の女々しさだったり、女性から見た男性の女々しさだったりを表現してほしかったんだよね。YORKE.:(「Deeply Mind」に)めちゃめちゃ出ちゃってるよね。Ta_2:すごいよね。歌詞はどうだった?YORKE.:歌詞はレクイエム的なところからのスタート。下村陽子というクリエイターとの戦い、バトルを繰り広げたような感じだね、楽曲と言葉で。ただ完全に……下村さんに抱かれたよね、俺は(笑)。Ta_2:あはははっ!YORKE.:「もう抱きしめられちゃった」みたいな(笑)。そういう歌詞になっちゃったなぁ。メロディーが何回もリフレインするじゃん。人の中に侵食していくメロディーが得意なんだなと思った。下村ワールド全開だね。Ta_2:すごくいいコラボになったと思いますよ。YORKE.:完成してから(下村さんには)会ってないから、歌詞も下村さんの感想を聞いてみたいな。Ta_2:それはあるな。ご本人もすごく気さくな方で、こっちの無理難題にも答えてくださった。 ピアノのメロから始まるところには、そこから下村さんの“節”も感じたし。俺らにしかできない、いいコラボだと思う。この人とできるんだという財産を、1つ残せた。そのあたりも、感じていただけたら嬉しいな。そんなOLDCODEXは、茨城・国営ひたち海浜公園で開催される「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」の8月10日(土)公演、BUZZ STAGEに出演。10月17日(木)の東京・LIQUIDROOMより、最新アルバム『LADDERLESS』を引っさげた全国13都市14公演を回る全国ツアー「OLDCODEX Tour 2019」もスタートします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:OLDCODEX番組Webサイト:https://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top