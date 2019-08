OAU、新アルバムに収録される「Dissonant Melody」のライブ映像公開

OAUが、9月4日発売の新アルバム『OAU』初回限定盤DVD収録曲から「Dissonant Melody」のライブ映像を公開した。



OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUNDから改名を果たしたOAU。ドラマ『きのう何食べた?』のオープニングテーマ「帰り道」がまもなく100万回再生を達成。映画『新聞記者』の主題歌「Where have you gone」も担当している。



合わせて初回限定盤DVD詳細も発表。8月3日からは、アルバムレコ発全国ツアー〈OAU Tour 2019『A Better Life』〉のチケット一般発売もスタートしている。

<作品情報>







OAU

『OAU』

発売日:2019年9月4日(水)

形態:

・初回限定盤(CD+DVD) 3800円(税抜)

・通常盤 3000円(税抜)

・LP 3500円(税抜)

・配信、ストリーミング同時解禁



<ツアー情報>

〈OAU Tour 2019「A Better Life」〉

チケット発売日:2019年8月3日(土)

※中学生以上はチケットが必要

※小学生以下は保護者同伴のみ無料(座席が必要な場合は要チケット)



2019年9月28日(土)沖縄・流れ星の丘 くうら〈ぬあしび~CAMPING EARTH 2019~〉

2019年10月4日(金)岡山・ルネスホール

2019年10月6日(日)広島・Live Juke

2019年10月11日(金)宮城・darwin

2019年10月12日(土)岩手・CLUB CHANGE WAVE

2019年10月19日(土)福島・猪苗代野外音楽堂〈音仕舞い〉

2019年10月25日(金)大阪・Shangri-La

2019年10月27日(日)福岡・Gates7

2019年11月2日(土)愛媛・WstudioRED

2019年11月9日(土)新潟・ジョイアミーア

2019年11月15日(金)愛知・CLUB QUATTRO

2019年11月17日(日)京都・磔磔

2019年11月21日(木)茨城・LIGHT HOUSE

2019年11月29日(金)群馬・club FLEEZ

2019年12月5日(木)東京・国際フォーラム ホールC OAU official site:

https://oau-tc.com

SMASH official site:

https://www.smash-jpn.com