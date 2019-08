いま再び広大な空へ！　アニメ”グラブル”第２期キービジュ＆PV公開

アニプレックスは、ソーシャルゲーム『グランブルーファンタジー』(Cygames)原作のTVアニメーション、『GRANBLUE FANTASY The Animation Season 2』の第1弾キービジュアルとPVを公開した。



テレビアニメ第1期は、2017年4月から6月に放送され、発表となった第2期は10月4日より放送を予定している。



今回解禁された情報は、第1弾キービジュアル、アニメーションPV、スタッフ情報、キャスト情報、放送情報など。アニメーション制作は、数々のヒット作を手掛けてきたMAPPAが担当することも決定している。



<キャスト>

グラン/小野友樹、ルリア/東山奈央、ビィ/釘宮理恵、カタリナ/沢城みゆき、ラカム/平田広明、イオ/田村ゆかり、オイゲン/藤原啓治、ロゼッタ/田中理恵、シェロカルテ/加藤英美里



<イントロ>

空に憧れ、星の島を目指す少年は、蒼い髪の不思議な少女と運命と生命を共にすることになる。空へと旅立った少年と少女が出会ったのは、信頼できる仲間たち、そして空を渡る騎空艇。帝国の追撃を躱し、星晶獣との邂逅を経て、二人は絆を深め、成長していく。



(C)GRANBLUE FANTASY The Animation Project





TVアニメ『GRANBLUE FANTASY The Animation Season 2』



◼️放送・配信情報

2019年10月4日より順次放送開始

TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11、MBS、AT-X、AbemaTV 他

※放送開始日・放送日時は局により異なる。