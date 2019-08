『彼方のアストラ』第6話限定予告動画、イベントショップ、謎解きetcイベント情報満載！

「マンガ大賞2019」大賞を受賞した、『SKET DANCE』の篠原健太が描く大人気SFサバイバルストーリー『彼方のアストラ』。アニメとなった本作の第6話のあらすじとWEB限定予告動画が公開! また、池袋PARCOにてポップアップストアの開催も決定した。



本作は宇宙への往来ができるようになった近未来を舞台に、個々に特別な能力をもった9人の少年少女たちが予想外のトラブルに巻き込まれていく、SFサバイバルストーリー。

気になる第6話の内容は!? 本作の放送は毎週水曜夜25:05から、TOKYO MXほかにて。



<第6話「SECRET」>

ルカの父親マルコ・エスポジトはウルガーの仇だった。大切な兄を奪ったマルコに復讐するため、ウルガーは銃の腕を磨き、その機会をうかがっていた。

ルカを殺せばマルコに同じ苦しみを与えられる。

その引き金に込められた憎悪にルカは……。



脚本:海法紀光 絵コンテ:瀬村俊一郎 演出:備前克彦 作画監督:吉森直子、村田憲泰 総作画監督:黒澤桂子、山本由美子



【WEB限定予告映像】







<『彼方のアストラ』イベント情報をチェック>

また、『彼方のアストラ』のイベント情報ももりだくさん。

■ポップアップストア開催

2019年8月17日(土)〜8月29日(木)の期間、池袋PARCO Z3Storeにてポップアップショップが開催!

新規のミニキャライラストを使用した新アイテムが続々登場!

ショップ購入特典として、『彼方のアストラ』関連商品2160円(税込)をお買い上げごとに、全5種のポストカードがランダムで1枚プレゼントされる。







■謎解きイベント

サンシャインシティアルタにて、『彼方のアストラ』の『謎解きミッション in サンシャインシティアルタ』が開催決定。期間は2019年8月1日(木)〜8月25日(日)までとなっている。

サンシャインアルタを歩きながら謎を解き、『彼方のアストラ』のストーリーを楽しむ体験型ゲームイベントとなっている。参加費は無料なので、ぜひチャレンジしてみたい。







■オリジナルグッズ販売

アニメガ5テンポではオリジナルグッズの販売も決定。トレーディング缶バッジやクリアファイルなど、さまざまなグッズが登場する。



トレーディング缶バッジ(全9種) 価格:各400円+税

トレーディングアクリルキーホルダー(全9種) 価格:各600円+税

A4クリアファイル 価格:350円+税

ランチトートバッグ 価格1500円+税



■カナタ&アリエス館内放送

『彼方のアストラ 謎解きミッション in サンシャインアルタ』開催中、池袋サンシャインシティアルタ内にて、カナタ(CV:細谷佳正)とアリエス(CV:水瀬いのり)によるスペシャルナレーションが放送される。

ここでしかきけない特別ボイスをチェック!



■dアニメストア会員キャンペーン

『彼方のアストラ 謎解きミッション in サンシャインアルタ』に参加した方でdアニメストア会員の方先着1000名様限定で、特製不織布バッグをプレゼント。



■コラボドリンク発売

『彼方のアストラ 謎解きミッション in サンシャインアルタ』の開催を記念して、果汁工房果琳サンシャインアルタ店にてコラボジュースが登場!

販売期間は2019年8月1日(木)〜8月25日(日)まで。

カナタのももラズベリー/アリエスのももバナナ 価格:390円(税込)



イベント盛りだくさんで、アニメも盛り上がる『彼方のアストラ』から目が離せない!





(C)篠原健太/集英社・彼方のアストラ製作委員会(C)Kenta Shinohara/Shueisha, ASTRA LOST IN SPACE COMMITTEE