本日8月6日発売の月刊少年チャンピオン9月号(秋田書店)では、10月4日に公開される映画「HiGH&LOW THE WORST」のグッズが当たるプレゼント企画が実施されている。

高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、EXILE HIROがプロデュースする「HiGH&LOW」シリーズがコラボした「HiGH&LOW THE WORST」。今号では鬼邪高校と鳳仙学園の校章がデザインされた絵馬と、学校名がプリントされたお守りをセットで、100名にプレゼントする。さらに当選者の中から10名を、9月17日と18日に千葉・幕張メッセで開催される映画の完成披露試写イベント「HiGH&LOW THE WORST VS THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 完成披露試写会&PREMIUM LIVE SHOW」に招待する。応募の詳細などは誌面で確認を。なお9月6日発売の次号10月号では、「HiGH&LOW THE WORST」に出演する吉野北人、川村壱馬が表紙を飾り、巻頭グラビアとインタビューにも登場する。

恒例となっている高橋の「クローズ」のトリビュート企画「クローズリスペクト」には鈴木大が「クローズLadies」で登場。さらにアンソロジー企画「ヤンキー女子は実は可愛い!!」第2弾では堀博昭が「愛羅武勇愛死天流(アイラブユーあいしてる)」、同じくアンソロジー企画「おっぱいがいっぱい▼」(▼はハートマーク)第7弾では生駒陽が「衝撃のぱい決戦! 後輩VS先輩」を描いた。

そのほか高橋ヒロシ「WORST」新装版の表紙イラストを使用したポスターと、盆ノ木至「吸血鬼すぐ死ぬ」に登場するアルマジロのジョンの描き下ろしイラストをデザインしたクリアファイルが付属している。