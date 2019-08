Perfume ベストアルバム収録の全52曲を紹介

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。9月18日(水)にリリースされる初のベストアルバム『Perfume The Best“P Cubed”』に収録される全52曲を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」8月5日(月)放送分)これは3枚組のアルバムに収録される曲名を3人が1枚ずつ紹介し、どのくらいの時間がかかるかを計るという企画とともに行われました。まずはあ~ちゃんが挑戦し、DISC1の収録曲を21.5秒で読み上げました。続いては、かしゆかがDISC2に収録される全18曲を紹介。少し言い直しもあり25.53秒かかりました。最後はのっちが、DISC3に収録される全18曲を紹介。と英語表記の楽曲が多い中、25.4秒の記録となりました。3人の合計タイムは72秒だったのですが、番組からのミッションが追加され楽曲の略名でも挑戦。ですが「チョコレイト・ディスコ」を“チョコ”、「ポリリズム」を“ポリ”と呼ぶことはあっても、あまり略すことはないという3人。とりあえず挑戦してみたものの、略すというよりは早口気味に全曲を挙げ終了。3人の合計タイムは49秒となり、思いのほか時間が縮まったことに驚く3人でした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/