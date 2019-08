Nissy、自身の誕生日に初4大ドームツアーの映像作品リリース

Nissyが、今年行われた初の全国4大ドームツアー「Nissy Entertainment "5th Anniversary" BEST DOME TOUR」の映像作品を自身の誕生日である9月30日に発売することが発表された。



一般席チケットが全公演SOLD OUTになるほどの人気ぶりだった今回の全国4大ドームツアー。本作は、日本人男性ソロアーティスト史上最年少での開催となった全国4大ドームツアーのファイナルである東京公演を収録したものに加え、Nissyに密着し続けたドキュメンタリー映像も収録されている。



また、Nissyのソロ活動開始の記念日である本日8月6日には、最新配信シングル「NA」のMVも公開された。









<リリース情報>







Nissy

LIVE DVD&Blu-ray『Nissy Entertainment ”5th Anniversary” BEST DOME TOUR』



発売日:2019年9月30日(月)



【Nissy盤】

[2DVD+スマプラ]定価:9300円(税抜)

[2Blu-ray+スマプラ]定価:10300円(税抜)

初回生産限定盤

豪華BOX仕様、三方背ケース、50Pライブフォトブックレット

オリジナルグッズ:N5 ORIGINAL AROMA STONE SET付き



【初回生産限定盤 三方背ケース仕様】

[2DVD+スマプラ]定価:7300円(税抜)

[2Blu-ray+スマプラ]定価:8300円(税抜)

初回生産限定仕様:三方背ケース

初回生産限定特典:50Pライブフォトブックレット



=収録内容= ※全形態共通

[DVD DISC1~2][Blu-ray DISC1~2]

1. Affinity

2. LOVE GUN

3. まだ君は知らない MY PRETTIEST GIRL

4. SUGAR

5. ワガママ

6. 愛tears

7. Addicted

8. DANCE DANCE DANCE

9. Playing With Fire

10. 糸 ※リクエスト曲

11. Dont let me go

12. Double Trouble

13. 恋す肌

14. Relax & Chill

15. The Days

16. トリコ

<ENCORE>

1. 17th Kiss〜ハプニング〜GIFT〜Never Stop

2. My Luv

3. どうしようか?

-Document Movie- Road to BEST DOME TOUR(約90分)



■Nissy OFFICIAL WEBSITE

https://avex.jp/nissy/