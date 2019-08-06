Nissy、自身の誕生日に初4大ドームツアーの映像作品リリース

Nissyが、今年行われた初の全国4大ドームツアー「Nissy Entertainment "5th Anniversary" BEST DOME TOUR」の映像作品を自身の誕生日である9月30日に発売することが発表された。
一般席チケットが全公演SOLD OUTになるほどの人気ぶりだった今回の全国4大ドームツアー。本作は、日本人男性ソロアーティスト史上最年少での開催となった全国4大ドームツアーのファイナルである東京公演を収録したものに加え、Nissyに密着し続けたドキュメンタリー映像も収録されている。
また、Nissyのソロ活動開始の記念日である本日8月6日には、最新配信シングル「NA」のMVも公開された。
＜リリース情報＞
Nissy
LIVE DVD&Blu-ray『Nissy Entertainment ”5th Anniversary” BEST DOME TOUR』
発売日：2019年9月30日（月）
【Nissy盤】
[2DVD+スマプラ]定価：9300円（税抜）
[2Blu-ray+スマプラ]定価：10300円（税抜）
初回生産限定盤
豪華BOX仕様、三方背ケース、50Pライブフォトブックレット
オリジナルグッズ：N5 ORIGINAL AROMA STONE SET付き
【初回生産限定盤 三方背ケース仕様】
[2DVD+スマプラ]定価：7300円（税抜）
[2Blu-ray+スマプラ]定価：8300円（税抜）
初回生産限定仕様：三方背ケース
初回生産限定特典：50Pライブフォトブックレット
＝収録内容＝ ※全形態共通
［DVD DISC1～2］［Blu-ray DISC1～2］
1. Affinity
2. LOVE GUN
3. まだ君は知らない MY PRETTIEST GIRL
4. SUGAR
5. ワガママ
6. 愛tears
7. Addicted
8. DANCE DANCE DANCE
9. Playing With Fire
10. 糸 ※リクエスト曲
11. Dont let me go
12. Double Trouble
13. 恋す肌
14. Relax & Chill
15. The Days
16. トリコ
＜ENCORE＞
1. 17th Kiss〜ハプニング〜GIFT〜Never Stop
2. My Luv
3. どうしようか？
-Document Movie- Road to BEST DOME TOUR（約90分）
■Nissy OFFICIAL WEBSITE
https://avex.jp/nissy/
Nissyが、今年行われた初の全国4大ドームツアー「Nissy Entertainment "5th Anniversary" BEST DOME TOUR」の映像作品を自身の誕生日である9月30日に発売することが発表された。
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