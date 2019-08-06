「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」のPV第2弾が公開された。

「ワールドウィッチーズ」シリーズの新作として、2021年にアニメ放送が予定されている本作。世界各地を巡り、ネウロイと戦う人々や故郷を追われた人々に歌や音楽で安らぎをもたらす異色の航空団・ルミナスウィッチーズの活躍を描く。PV第2弾では花江もも演じるマリア・マグダレーネ・ディートリヒ、結木美咲演じるマナイア・マタワウラ・ハト、琴坂みう演じるシルヴィ・カリエッロのキャラクターボイスをお披露目。全9人のメンバーのうち、ジョアンナ・エリザベス・スタッフォードを除く8人のキャラクターボイスが公開された。

「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」

スタッフ

原作：島田フミカネ＆Projekt World Witches

監督・シリーズ構成：佐伯昭志

キャラクター原案：島田フミカネ

ウィッチーズシリーズ文芸：村上深夜

音楽制作：KADOKAWA

キャスト

ヴァージニア・ロバートソン：鳴海まい

渋谷いのり：細川美菜子

リュドミラ・アンドレエヴナ・ルスラノヴァ：藍本あみ

アイラ・ペイヴィッキ・リンナマー：真宮涼

エレオノール・ジョヴァンナ・ガション：都月彩楓

マリア・マグダレーネ・ディートリヒ：花江もも

マナイア・マタワウラ・ハト：結木美咲

シルヴィ・カリエッロ：琴坂みう

ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード：？？

(c)2020 島田フミカネ・KADOKAWA／第501統合戦闘航空団 (c)2021 島田フミカネ・KADOKAWA／連盟空軍航空魔法音楽隊 (c)2019 島田フミカネ・藤林真・KADOKAWA／501部隊発進しますっ！