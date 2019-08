走るルフィ！　GRAMICCI × ONE PIECE20周年記念限定ソフビ！

アメリカンブランドGRAMICCIと尾田栄一郎による海賊漫画『ONE PIECE』のコラボレーションフィギュアがリリースされる。その名も『ルフィ ランニングマン』!



2019年8月7日(水)より、伊勢丹新宿店メンズ館6階 POP UP SHOP(東京都新宿区)ほか、伊勢丹オンラインストア、Gramicci 公式オンラインストアにて、本コレクション各アイテムの販売が開始される。カラーは2色を展開、価格は1万5000円+税。



GRAMICCI(グラミチ) × ONE PIECE コレクションのフィギュアアイテムとして、フィギュアブランド『ヒキダシトイ(HKDSTOY)」より「ルフィ ランニングマン』ソフビが登場する。



本コラボレーションは、アニメ『ワンピース』放送20周年を記念したスペシャルコレクションで、グラミチブランドとしては漫画・アニメ作品との初めての取り組みだ。



ワンピースロゴをグラミチでアレンジしたスペシャルロゴや、グラミチの「ランニングマン」をルフィのシルエットで表現したスペシャルアイコンなど、今回のコラボレーションにより実現した特別なデザインがコレクション各アイテムに落とし込まれている。



『ルフィ ランニングマン』は、本コレクションで展開するグラミチショーツ&Tシャツを着用したルフィの描き下ろしイラストを元に、グラミチのアイコン「ランニングマン」ポーズをしたルフィの姿を立体化した。



今回、オンラインストア「ヒキダシストア」では、GRAMICCI × ONE PIECE コレクションのスタートに合わせて、「ブラック/オリーブ」と「セピア」の2タイプのストア限定カラーを展開。8月7日(水)より予約が開始される。



(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション / (C)GRAMICCI





【商品概要】

HKDSTOY GRAMICCI x ONE PIECE [ルフィ ランニングマン]



価格:1万5000円+税

カラー:ブラック/オリーブ、セピア

サイズ:全高約20cm

素材:ソフトビニール(PVC)

仕様:彩色済み完成品、専用BOX

予約期間:2019年8月7日(水)〜2019年9月5日(木)

発売日:2019年12月下旬より順次お届け予定

発売元:株式会社ヒキダシ

原型製作:STUDIO24

製造国:日本