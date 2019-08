オーノーデンーぼーおーやがー フィギュアになった！

今現在、ソフビアイテムを展開しているメーカーは大手玩具会社から同人レベルまで多数あるが、その守備範囲の幅広さでいうならナンバーワンはメディコム・トイだろう。各アーティストとタッグを組んでの特撮・アニメ・オリジナルのレトロテイスト系や自社開発による原作再現度の高い固定ソフビフィギュア、ジャンボサイズからスタンダードサイズ、カプセルトイまでまさに多種多様だ。そんなメディコム・トイから新たなソフビシリーズが誕生する。その名も「ヴァイナル_アキバ_ギア」! コレクタブルな小サイズと秋葉原をテーマにしたキャラクター選定で、これまでにない展開が期待される新ラインだ。





ヴァイナル_アキバ_ギア オノデン坊や/企画・製造・発売元:メディコム・トイ、販売元:インドア/各500円+税/2019年8月発売予定/原型製作:ピコピコ/秋葉原にちなんだコンテンツを全世界に発信するニュープロジェクト「ヴァイナル_アキバ_ギア」ここに爆誕! 第1弾は家電量販店オノデンのマスコット・オノデン坊や。各全高約7.2センチ。腰の斜め間着可動でお座りポーズ可能。全5種。イベントスペース「THE AKIHABARA CONTAiNER」はじめ、秋葉原の特選店舗他にて展開。

(C) ONODEN



メディコム・トイでは、様々な原型師・アーティストのソフビを展開中。ここからは特撮・アニメ・マンガ系の商品を皮切りに、メディコム・トイのソフビ情報をお届けしよう。







(左から)ムカデラス、カビビンガ、バロム・1(新色)、アントマン(隊長カラー)/メディコム・トイ/各7800円+税/2019年11月下旬発送予定/原型製作:熊之森恵/『仮面ライダー』(左2点)、『超人バロム・1』(右2点)より。東映レトロソフビコレクションの新作。各全高約24センチ。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて、2019年7月24日(水)00:00から2019年8月31日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はメディコム・トイ公式サイト(www.medicomtoy.co.jp/)にて。

(C) 石森プロ・東映

(C) さいとう・たかを・東映





(左から)ウルフマン、ジェロニモ/発売元:ファイブスタートイ、販売元:メディコム・トイ/各8000円+税/2019年11月発送予定/原型製作:WOO-JOE(レノバティオ・ラボラトリー)+アミーゴ野池/『キン肉マン』より。ノスタルジックソフビコレクション リ・ボーンシリーズの新作。各全高約25センチ。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて、2019年7月24日(水)00:00から2019年8月31日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はメディコム・トイ公式サイト(www.medicomtoy.co.jp/)にて。

(C) ゆでたまご





浦見魔太郎(レトロモデル)白黒Ver./メディコム・トイ/9000円+税/2019年7月発売予定/原型製作:金子ヨヲヘイ(MIROCKTOY)/『魔太郎がくる!!』より。全高約19センチ、マントはビニール製。2019年7月27日(土)から2019年8月18日(日)まで西鉄ホール(福岡市中央区天神2-11-3 ソラリアステージ6階)で行われる「藤子不二夫(A)展 -(A)の変コレクション- 」にて発売。

(C) Fujiko Studio





フィアナ/メディコム・トイ/8000円+税/2019年11月下旬発送予定/原型製作:あべ♨︎とおる/『装甲騎兵ボトムズ』より。ダイナマイトコレクションの新作。全高約25センチ。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて、2019年7月24日(水)00:00から2019年8月31日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はメディコム・トイ公式サイト(www.medicomtoy.co.jp/)にて。

(C)SUNRISE





魔法の壺(パステルカラー)/メディコム・トイ/8000円+税/2019年12月下旬発送予定/原型製作:あべ♨︎とおる/『ハクション大魔王』より。タツノコジェネレーションの新作。全高約25センチ。マンガ倉庫系列各店舗及び通販サイトにて、2019年7月24日(水)00:00から2019年8月30日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はタカラモ通販(http://www.takaramo.jp/)にて。(問)マンガ倉庫宮崎店 0985-62-7350(10時〜18時)

(C) タツノコプロ





PROP MORRIS(オリジナル)/メディコム・トイ/3万2000円+税/2019年10月下旬発送予定/原型製作:PERFECT-STUDIO/ひなたかほりのオリジナルフィギュア、つのがはえた猫のMORRIS(モリス)が、各種素材を使用したハイブリッドソフビになって登場。頭部の毛はファー、瞳は専用ドールアイ、衣装は布を使用。後ろから見るとフードに入っている2匹のねずみは出し入れが可能。全高約26センチ。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて、2019年7月24日(水)00:00から2019年8月10日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はメディコム・トイ公式サイト(www.medicomtoy.co.jp/)にて。

(C) KAORI HINATA





ガチャポス VAG(VINYL ARTIST GACHA) ネゴラ/発売元:ENGAWA・スペースファクトリー/1回500円(税込)/2019年8月発売予定/原型製作:PERFECT-STUDIO/郵便局に設置されるガチャガチャ「ガチャポス」に、こなつの大ヒットキャラクター・ネゴラが登場。各全高約6センチ。全5種。(問)「ガチャポス」事務局(株式会社スペースファクトリー) space-factory.co.jp/gachapos

(C) KONATSU







Mini Lil Franky(MEDICOM TOY EXCLUSIVE COLOR)/発売元:HEADLOCKSTUDIO、販売元:メディコム・トイ/4500円+税/2019年8月下旬発送予定/原型製作:KNUCKLE(LITTLE CHOP DESIGN)/15年ぶりに始動したHEADLOCKSTUDIO & LITTLE CHOP DESIGNによる”Knuckles Kustom Monsters”最新作がメディコム・トイ限定カラーで登場。全高約11センチ。暗闇で光る蓄光素材を使用。専用サイトにて2019年7月24日(水)00:00から2019年8月10日(土)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。詳細はメディコム・トイ公式サイト(www.medicomtoy.co.jp/)にて。

(C) HEADLOCKSTUDIO





魔よけ猫(ちみどろ齋いづも作)(パール)/メディコム・トイ/3万4000円+税/2019年11月下旬発送予定/ソフビではなく磁器だが、ソフビ文脈に連なるアイテムなのでここで紹介。生産はテーケー名古屋人形製陶株式会社が担当。全高約15センチ。巾着袋と桐箱が付属する。1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて、2019年7月24日(水)00:00から2019年8月31日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はメディコム・トイ公式サイト(www.medicomtoy.co.jp/)にて。

(C) Izumonster



特記なき場合、問合せ先はメディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555

※一部アイテムは監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。