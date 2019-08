8月17日(土)18:00から放送のフジテレビ系「MUSIC FAIR」に竹内まりやが出演する。

竹内が「MUSIC FAIR」に出演するのは1981年以来、38年ぶり。

番組の冒頭で「テレビスタジオに来ること自体がほとんどないので、今日は緊張しますが、仲間たちと一緒に楽しんで歌いたいと思います!」と出演への意気込みを語った竹内は、38年前の「MUSIC FAIR」出演時に思いを巡らせるトークを展開するほか、当時のフジテレビ系の音楽番組に出演した際のエピソードなどを明かす。また「静かな伝説(レジェンド)」「瞳のささやき」の2曲を歌唱する。

なお竹内が9月4日にリリースする40周年記念アルバム「モア・ベスト & レアリティーズ & カバーズ『Turntable』」の収録曲が発表された。YouTubeでは本作のトレイラー映像が公開されている。

フジテレビ「MUSIC FAIR」

2019年8月17日(土)18:00~18:30

竹内まりや「モア・ベスト & レアリティーズ & カバーズ『Turntable』」収録曲

DISC 1 More Expressions

01. すてきなヒットソング

02. オン・ザ・ユニヴァーシティ・ストリート

03. 待っているわ

04. 二人のバカンス

05. Sweetest Music

06. Natalie

07. アンフィシアターの夜

08. OH NO, OH YES!

09. 時空(とき)の旅人

10. 夢の続き

11. After Years

12. 明日の私

13. 幸せの探し方

14. ノスタルジア

15. シンクロニシティ(素敵な偶然)

16. 静かな伝説(レジェンド)

17. いのちの歌

DISC 2 Mariya’s Rarities

01. 戻っておいで・私の時間(2011 Ver.)

02. 悲しきハート

03. 悲しきあしおと(On The Street Ver.)

04. 君のために

05. Hey!Baby

06. 夜景

07. 約束

08. ミラクル・ラブ

09. 真冬のデイト

10. トライアングル

11. ファースト・デイト

12. 恋、はじめまして

13. 憧れ

14. 夏のイントロ

15. アップル・パップル・プリンセス(2008 Ver.)

16. MajiでKoiする5秒前

17. 声だけ聞かせて

18. シャンプー

19. You & Night & Whisky ~ウイスキーが、お好きでしょ(English Ver.)

20. Where The Boys Are ~ボーイ・ハント(English Ver.)

DISC 3 Premium Covers

01. Baby Mine(English Ver.)

02. No Reply

03. Tell Me Why

04. Devil In Her Heart

05. If I Fell

06. I'm Happy Just To Dance With You

07. Drive My Car

08. Nowhere Man

09. The Night Before

10. You're Going To Lose That Girl

11. One After 909

12. Your Mother Should Know

13. This Boy

14. Fly Me To The Moon

15. Scotch And Soda

16. Cry Me A River

17. (I Love You)For Sentimental Reasons

18. Out Of The Blue

19. Don't It Make My Brown Eyes Blue

20. Tequila Sunrise

21. Southbound Train

22. Musician(It's Not An Easy Life)

23. Comment Te Dire Adieu ~さよならを教えて

24. Che Vuole Questa Musica Stasera ~ガラスの部屋

25. For Your Love