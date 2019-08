Nissyが今年春に開催したドームツアー「Nissy Entertainment "5th Anniversary" BEST DOME TOUR」のライブDVD / Blu-rayが、自身の誕生日である9月30日にリリースされる。

本日8月6日でソロ活動開始6周年を迎えたNissy。「Nissy Entertainment "5th Anniversary" BEST DOME TOUR」は、日本人男性ソロアーティストとして史上最年少で福岡、愛知、大阪、東京の4会場を回るツアーとして行われた。今回の作品にはファイナルの東京・東京ドーム公演のほか、ツアーに密着した約90分のドキュメンタリー映像も収められる。

「Nissy Entertainment "5th Anniversary" BEST DOME TOUR」収録内容

01. Affinity

02. LOVE GUN

03. まだ君は知らない MY PRETTIEST GIRL

04. SUGAR

05. ワガママ

06. 愛tears

07. Addicted

08. DANCE DANCE DANCE

09. Playing With Fire

10. 糸

11. Don't let me go

12. Double Trouble

13. 恋す肌

14. Relax & Chill

15. The Days

16. トリコ

<アンコール>

01. 17th Kiss~ハプニング~GIFT~Never Stop

02. My Luv

03. どうしようか?



・Document Movie- Road to BEST DOME TOUR(約90分)