コスプレで「海のゴミをゼロに！」海洋ごみ対策プロジェクト始動！

日本財団と世界コスプレサミット実行委員会は8月4日、名古屋で開催された世界最大級のコスプレの祭典『世界コスプレサミット2019 in NAGOYA』で協定書を締結し、増加し続ける海洋ごみ対策に向けた共同プロジェクト『コスプレde海ごみゼロ』を開始することを発表した。



共同プロジェクト実施の背景は、海洋ごみによる海洋環境の汚染、人々の生活・健康への影響が懸念されており、対策が急務。そして、四方を海に囲まれた日本には、国際社会でリーダーシップを発揮し、これら諸問題の解決に取り組むことが日本の役割として求められている。



また、コスプレイヤーと連携する理由は、漫画・アニメ・ゲーム等に登場するキャラクターに扮装するコスプレ(Cosplay)は、日本から海外にも伝播し、コスプレを楽しむコスプレイヤーのネットワークは世界中に広がっている。さらに、撮影で使用するロケーションが汚れないよう普段からごみ拾いするなど環境問題への意識が高いコスプレイヤーが多数いるとのこと。



そこで、コスプレイヤーと連携した海洋ごみ対策活動を実施することで、コスプレイヤーが有する発信力や影響力で海洋ごみ問題を広く周知啓発し、削減活動を促す世界的ムーブメントを起こしていけると考え、共同で事業に取り組む運びとなった。



本プロジェクトでは3つの取り組みを予定しており、1つ目はコスプレイヤーならではの海洋ごみ対策の周知啓発や削減活動を表彰する『コスプレde海ごみゼロ アワード』を今秋から募集を開始する。



2020年以降には、2つ目の取り組みとして、各国の海洋ごみの現状や活動事例を共有・発信する『コスプレde海ごみゼロ 国際シンポジウム』の開催。そして、3つ目の『コスプレde海ごみゼロ 一斉清掃活動』では、コスプレイヤーとともに一斉清掃活動イベントを実施する。



いずれも詳細は海洋ごみ対策プロジェクト「Change for the Blue」公式webサイトにて発表される。



■Change for the Blue(チェンジ・フォー・ザ・ブルー)

海洋ごみ対策プロジェクト「CHANGE FOR THE BLUE」とは

”これ以上海にごみを出さない”という社会全体の意識を高めるムーブメントを起こすため、産官学民からなる12のステークホルダーと連携し、海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信するプロジェクト。





【3つの取り組み内容】



1.『コスプレde海ごみゼロ アワード』

国内外のコスプレイヤーに海洋ごみ問題の周知啓発、削減に寄与するコスプレイヤーならではの活動実施を呼びかけるとともに活動事例を募集。優れた取り組みを表彰する。



<アクション部門>

2020年に向けて、海洋ごみ削減につながる活動事例や海洋ごみの周知啓発を図る取り組みなど、海洋ごみ対策を目的に実施した活動・取り組みを募集。*グランプリ受賞者には活動奨励金として100万円を贈呈。



<コスチューム部門>

海洋ごみを減らす衣装の作り方や、再利用による衣装の作成等、衣装を造作する上での海洋ごみを減らす(Reduce)・再利用する(Reuse)・再生する(Recycle)等を意識したコスプレイヤーのコスプレ衣装レシピを募集。



2.『コスプレde海ごみゼロ 国際シンポジウム』

コスプレイヤーによる各国の海洋ごみの現状、活動事例を共有し、国内外に発信するための国際シンポジウムを開催する。開催は2020年を予定。



3.『コスプレde海ごみゼロ 一斉清掃活動』

海洋ごみの約8割は陸由来とされていることから、国内外コスプレイヤーによる一斉清掃活動イベントを実施。開催は2020年を予定。