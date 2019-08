『小倉唯』あのライブの興奮をもう一度！　ライブ映像を公開！

声優・アーティストとして活躍する⼩倉唯が、2019年8⽉7⽇(水)にリリースするライブBlu-ray&DVD『Step Apple』より、『TO BE ALIVE』のライブ映像をYoutubeにて公開した。



多くの話題作で活躍する声優・⼩倉唯。2012年に『Raise』でソロデビュー。最新アルバム『ホップ・ステップ・アップル』まで、全9枚のシングルとアルバム3枚をリリースし、いずれもトップチャート⼊りさせている。2018 年に初となる単独アリーナ公演を成功させ、2019年4⽉から⾏われた3度⽬のライブツアー、【⼩倉 唯 LIVE TOUR 2019『Step Apple』】では⾃⾝最⼤規模の6都市7公演を⼤成功に収め、約2万⼈を動員した。



今回公開された『TO BE ALIVE』では、パープルのロングドレス⾐装に⾝を包み、キレのあるダンスとともに⼒強く歌い上げる彼⼥の姿に注⽬。また8⽉6⽇(火)、8⽉7⽇(水)にもライブ映像が公開されるとのこと。次に公開される楽曲にも期待が⾼まる。



本作は、⼩倉 唯LIVE TOUR 2019『Step Apple』のファイナル公演を収録。さらに、映像特典として各公演を追ったメイキング映像と⼩倉が⾃撮りカメラで撮影した『YUICAM(ゆいカメ)』に加え、5⽉3⽇公演より『Raise』『プラチナ・パスポート』『ガーリッシュエイジ』の映像が収録される。





・『TO BE ALIVE』(LIVE TOUR「Step Apple」ver.)





【リリース情報】

小倉 唯 LIVE 2019『Step Apple』

発売日:2019年8月7日(水)



【商品形態・収録内容】

〇Blu-ray

価格:6900円+税

☆初回特典:スペシャルBOX仕様

初回封入特典:「Yuica もしも小倉 唯がカードになったら」EXカード011



〇DVD(2枚組)

定価:6900円+税

初回封入特典:『Yuica もしも小倉 唯がカードになったら』EXカード012