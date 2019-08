チャンピオンズリーグ(CL)本戦出場を懸けたプレーオフ抽選会が5日に行なわれた。

プレーオフはファーストレグが8月20日と21日、セカンドレグが8月27日と28日に行われる。2試合合計スコアで勝利したクラブが、CL本戦の出場権を獲得する。

中島翔哉が所属するポルトはCL予選3回戦で昨季ロシアの1部リーグを3位で終えたクラスノダールと対戦。この試合に勝利すると、イスタンブール・バシャクシェヒル対オリンピアコスの勝者と対戦することになる。

昨シーズンのCLで準決勝まで進出したアヤックスは、CL予選3回戦でギリシャのPAOKと対戦。この試合に勝利すると、アポエル対カラバフの勝者と対戦する。

組み合わせは以下の通り。

ディナモ・ザグレブ対フェレンツヴァーロシュTCの勝者 vs マリボル対ローゼンボリの勝者

CFRクルジュ対セルティックの勝者 vs スラビア・プラハ

ヤングボーイズ vs レッドスター・ベオグラード対FCコペンハーゲンの勝者

アポエル対カラバフの勝者 vs PAOK対アヤックスの勝者

FCバーゼル対LASKリンツの勝者 vs クラブ・ブルッヘ対ディナモ・キエフの勝者

イスタンブール・バシャクシェヒル対オリンピアコスの勝者 vs クラスノダール対ポルトの勝者