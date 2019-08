メンバー選考基準は“塩顔”!? 4人組エアバンド「SALTY’ｓ」結成秘話

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。7月29日(月)の放送では、“塩顔男子”4人組エアバンド「SALTY’s」(ソルティーズ)から、塩村さん(プロポーカーの松村惇史さん)と塩澤さん(ピスタチオ・小澤慎一朗さん)が登場! バンド結成秘話や音楽活動について語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年7月29日(月)放送より)リーダー塩村さんが日頃から言われていた“塩顔”が、バンド結成のヒントになったそうです。逹瑯:なんで今のバンドメンバーになったんですか?塩村:もともと、僕が芸人をしていたときに“歌を歌いたいな”って思っていたんです。歌を歌うのが好きで、でも、1人でやるのは怖いし、見られ方的に嫌な感じがするなと思って。そのときは芸人やったんで。逹瑯:1人で歌いだしたら“ガチ感”ハンパないよね。塩村:そうなんですよ。1人でやってるのを、いろいろイメージしたんですけど“無理やな”って思って。何かでくくったら“おもしろ”として見てもらえるんじゃないかなと思ったときに、(当時)よく言われていた“塩顔”を思いついて。“塩顔”でグループを組んで「SALTY’s」っていう名前にすれば、(お客さんも)観やすいかなと思って。それから(メンバーに)声をかけていって……という感じですね。逹瑯:楽器とかできなくても何でもいいから、一緒にいてくれと。塩村:顔ですね、まずは。逹瑯:ほぉー!塩村:で、あとは性格。明るくなくて、暗い感じの歌詞を書きたかったので、そっち系の子を選んで……っていう感じですね。逹瑯:湿度が高めの“音楽やりたい塩顔”の人を集めて。(塩澤さんは)声かけられてどうでした?塩澤:塩村とは仲良かったんですよ、同期だったので。で、「音楽的なことやろうと思ってるんだよね、ユニットで」って言われたときに、嬉しかったですね。“仲良いから声かけてくれたんだろうな”くらいの感じだったので。ただ、何が起こるか全くわかっていなかったので、「じゃあやるやる!」って。逹瑯:楽しそうだしね。塩澤:そうですね。そしたらギター担がされて。逹瑯:(笑)。<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack