声優ユニット「Run Girls, Run！」がアニメ『アサシンズプライド』のOP主題歌決定！ ライブレポ到着！

「Run Girls, Run!」(以下RGR)は、2017年に開催された『avex×81produce Wake Up, Girls !AUDITION 第3回アニソン・ヴォーカルオーディション』により2000名の応募の中から選ばれた3名・林鼓子、森嶋優花、厚木那奈美による声優ユニットで、現在放送中のTVアニメ『キラッとプリ☆チャン シーズン2』にて主題歌を担当するほか、声優としてもアーティストとしても幅広く活動中で、2019年7月からは初の冠TV番組『Run Girls, Run!のらんがばん!』がTOKYO MXにて放送中だ。



そんな彼女達による『2nd Anniversary LIVE 1.2.3ジャンプ!!!』が8月4日(日)SHIBUYA CLUB QUATTROにて開催され、そこで「2nd Anniversary LIVE」の京都追加公演の決定と、6thシングル『Share the light』が10月より放送のTVアニメ『アサシンズプライド』のOP主題歌に決定したことが発表された。

本記事では、昼公演のレポートを紹介する。



『2nd Anniversary LIVE 1.2.3ジャンプ!!!』では、2017年7月30日に結成したRGRの結成2周年を祝うべく、会場内に昼夜延べ1000人のファンが詰めかけた。

オープニングから疾走感抜群の1stシングル『スライドライド』を披露し、会場はいきなりヒートアップ! 続く『サクラジェラート』『秋いろツイード』とワンマンLIVEならではの選曲に、会場はさらに熱気を帯びた。



本人たちのデビュー作『Wake Up, Girls!新章』の劇中歌『カケル×カケル』では、会場中をユニットカラーのピンクに染め、続けざまに姉妹ユニット『Wake Up, Girls!(以下WUG)』の『SHIFT』『地下鉄ラビリンス』のカバーを披露。正にWUGメドレーとなった。中でも『SHIFT』をRGRがカバーするのは初めてで、林も「個人的にずっとやりたかった」と語っており、パフォーマンスに熱が入っていた。



続くMCでは、メンバーカラーの決定が発表された。林が赤色、森嶋がオレンジ色、厚木が水色に決定。現在TOKYO MXにて放送中の『Run Girls, Run!のらんがばん!』のロゴもこの色で作成されているという裏話が飛び出すと、待望のメンバーカラー決定にファンは大きく沸いた。



後半戦では、5thシングル『ダイヤモンドスマイル』のカップリング『青春アルゴリズム』をLIVE初披露。本楽曲は厚木が振付を担当しており、歌詞に合わせた振りが印象に残る楽曲となっている。



そして6thシングル『Share the light』のTVアニメ『アサシンズプライド』OP主題歌決定の発表と、『Share the light』の作詞を只野菜摘、作曲を田中秀和(MONACA)が担当し、田中がRGRに曲を書き下ろすのは今回が初めてということで会場から大歓声が起こった。



最後に厚木は「1周年のツアーは埋めることが出来ずに悔しかったのですが、今年は埋めることができました! みんな2周年の誕生日をお祝いしてくれてありがとう!」、林は「ステージに上がったら、こんなに奥の方まで集まってくれていて嬉しくなりました。追加公演もあり、楽しいこともまだ沢山あります! これからも応援よろしくお願いします」、森嶋は「LIVEだけでなくこの2年間もあっという間でした。ファンの方にもスタッフさんにも感謝がいっぱいです。ありがとう以上の言葉が欲しいです。2年間の想いをこのステージに込めました! 3年目も頑張ります! よろしくお願いします!」とコメントした。



そしてラストは、TVアニメ『キラッとプリ☆チャン』の1年目4クール目のOP主題歌「never-ending!!」を披露。こちらもLIVE初披露となり、スカートがふわふわと揺れる振付と爽やかな楽曲、結成2周年の集大成を感じさせるメロディでイベントは締めくくられ、3年目へと新たな1歩を踏み出すライブイベントとなった。



■『2nd Anniversary LIVE 1.2.3ジャンプ!!!』追加公演概要



日程:2019年11月24日(日)

会場:京都FANJ

お問い合わせ:HOT STUFF PROMOTION



■『Run Girls, Run!のらんがばん!』



放送情報:

<TOKYO MX>

毎週木曜 24:00~ 再放送毎週日曜 21:30~

<AT-X>

毎週水曜 20:00~ リピート放送毎週金曜 12:00~ 毎週月曜

28:00~



放送内容:

声優ユニットRun Girls,Run!(ランガ)が様々なチャレンジに全力疾走で挑んでいく実写バラエティ番組。