『ミニオンズ』囚人服姿となったミニオンたちがスタチューに！

豆魚雷は、プライム1スタジオが企画・制作・発売する『プライムコレクタブルフィギュア/ミニオンズ:牢屋のミニオンスタチュー PCFMINI-05』の国内における総代理販売を行う事を決定! 2020年8~12月頃に発売する。



ド迫力なスケール感と繊細なディテールで多くのファンを圧倒させ続けているスタチューメーカー、プライム1スタジオ。



デビュー作となる『トランスフォーマー/リベンジ:』メガトロンポリストーンスタチューは世界中のスタチューファンが集うファンサイトの投票でその年のグランプリに輝くなど、まさに世界中が注目する日本発となるスタチューメーカー。



『トランスフォーマー』、『バットマンアーカム』シリ―ズを始め近年では、『ヱヴァンゲリヲン』など日本コンテンツにも積極的に立体化を行っている。



そのプライム1スタジオから、『怪盗グルー』などで知られる『ミニオンズ』シリーズの第5弾が発売決定! 従来の大型スタチューのクオリティを維持しながら、コレクションしやすいサイズ感とハイディテールを合わせたシリーズ『プライムコレクタブルフィギュア』の新作だ。



『ミニオンズ』のハチャメチャににぎやかな生活の一部が垣間見れるようなヴィネットスタイルで立体化する。今回は映画『怪盗グルーのミニオン大脱走』より、囚人服姿となったミニオンたちをフィーチャー! 規律正しい生活を送っているからか、全員同じポーズ。表情も同じだが、なにやら不穏な空気も!? ヴィネットなので、ベースにある鉄格子もしっかり再現されている。



(C)Despicable Me, Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios. Licensed by Universal Studios. All rights Reserved.





【商品概要】

プライムコレクタブルフィギュア/ミニオンズ

牢屋のミニオンスタチューPCFMINI-05

価格:1万4900円+税

発売時期:2020年8~12月

サイズ:全高約15cm/全幅約18.4cm/奥行約15.4cm

素材:ポリストーン&ABS(本体)、ポリストーン(ベース)