エルヴィス・プレスリーの甘いマスクをBE@RBRICKで再現！

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK（ベアブリック）は、基本的に形状を変えず、プリントのみでキャラクターを表現するアイテム。

同社のアイコンとして一般層にも知名度が高く、ノベルティなどにも使用されるため、多種多様なキャラクターやデザインのものが存在し、様々なブランドとのコラボレーションが行われてきた。それゆえに、あっと驚くようなキャラクターがベアブリック化されることもある。

だが今回の情報を得た時、さすがに編集部にも衝撃が走った。なんとあの往年のレジェンド・シンガーがベアブリック化されるというのだ！



（左から）BE@RBRICK ELVIS PRESLEY 100% & 400%、1000%／メディコム・トイ／1万2000円＋税（左）、4万8000円＋税（右）／2019年12月発売・発送予定／伝説のロックスター、エルビス・プレスリーをベアブリック化。100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ、1000％は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店にて2019年7月24日（水）00:00から2019年8月10日（土）23:59まで注文受け付け。後日、店頭販売も予定。詳細はメディコム・トイ公式サイト (www.medicomtoy.co.jp/) にて。

ELVIS TM and ELVIS PRESLEY TM are trademarks of ABG EPE IP LLC Rights of Publicity and Persona Rights: Elvis Presley Enterprises, LLC (C) 2019 ABG EPE IP LLC elvis.com



ここからは、プレスリー以外のベアブリックも紹介しよう。バラエティに富んだベアブリックの世界をご堪能いただきたい。





BE@RBRICK AQUAMAN 400%／メディコム・トイ／9500円＋税／2019年12月発売・発送予定／映画『AQUAMAN』（邦題『アクアマン』）より、主人公アクアマンをベアブリック化。全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店にて2019年7月24日（水）00:00から2019年8月10日（土）23:59まで注文受け付け。後日、店頭販売も予定。詳細はメディコム・トイ公式サイト (www.medicomtoy.co.jp/) にて。

AQUAMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc.（s19）





（左から）BE@RBRICK SLIMER (GREEN GHOST) 100% & 400%、BE@RBRICK STAY PUFT MARSHMALLOW MAN "ANGER FACE" 1000%／メディコム・トイ／1万2000円＋税（左）、4万2000円＋税（右）／2019年12月発売・発送予定／映画『GHOSTBUSTERS』（邦題『ゴーストバスターズ』）1984年版より、怒り顔のマシュマロマンと、グリーンゴーストことスライマーをベアブリック化。スライマーは2体セットだ。100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ、1000％は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店にて2019年7月24日（水）00:00から2019年8月10日（土）23:59まで注文受け付け。後日、店頭販売も予定。詳細はメディコム・トイ公式サイト (www.medicomtoy.co.jp/) にて。

TM & (C) 2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.





（左から）BE@RBRICK TOM 400%、JERRY 400%／メディコム・トイ／各1万円＋税／2019年12月発売・発送予定／アニメ『TOM and JERRY』（邦題『トムとジェリー』）のトムとジェリーが400％のベアブリックになって登場。各全高約28センチ。2体セットではないのでご注意を。メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店にて2019年7月24日（水）00:00から2019年8月10日（土）23:59まで注文受け付け。後日、店頭販売も予定。詳細はメディコム・トイ公式サイト (www.medicomtoy.co.jp/) にて。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) &

TM Turner Entertainment Co. (s19)









ラグビー日本代表 2019 BE@RBRICK 100% & 400%／メディコム・トイ／1万4000円＋税／2019年8月24日発売予定／ラグビー日本代表「BRAVE BLOSSOMS」をイメージしたBE@RBRICKが登場。2体セットで、100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ。セブンネットショッピングomni7（https://7net.omni7.jp）にて販売、商品ページはこちら（https://7net.omni7.jp/detail/1301427549）。

(C)JRFU





SUMMER SONIC 2019 BE@RBRICK／発売元：メディコム・トイ、販売元：クリエイティブマンプロダクション／1111円＋税／2019年8月発売予定／2019年8月16・17・18日に開催されるミュージックフェスティバルのサマーソニック2019を記念したベアブリック。数量限定発売、なくなり次第終了。（問）http://www.summersonic.com/2019/goods





STARDUST BE＠RBRICK／製造元・発売元：ヴェルヴェット／3万8000円＋税／2019年8月発売予定／ジュエリーブランド VELVET LOUNGE（ヴェルヴェットラウンジ）によるベアブリック。全高約4.6センチ。新色ピンクゴールドに加えロジウムコーティングとブラックコーティング、K18コーティングの3種展開。VELVET LOUNGE独自のスターダストパヴェセッテイング技法を使用。16種類・合計223石すべてを熟練した職人の手により1石1石、爪留めでセッテイングしている。ネックチェーンとキーリング付属。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、Velvet Loungeお取扱い店舗にて発売。

（問）Velvet Lounge Tokyo 03-6434-0594（12:00〜19:00 ※水曜定休日）





BE@RBRICK JAM HOME MADE 2019／発売元：メディコム・トイ、販売元：JAM HOME MADE／ノベルティ／2019年8月展開予定／アクセサリーブランド・ジャムホームメイドの20周年を記念したベアブリック。全高約7センチ。JAM HOME MADE直営店舗にて一定金額以上商品を購入した方にプレゼント。数量限定、なくなり次第終了。（問）JAM HOME MADE 東京店 03-3478-7113





BE@RBRICK NERDUNIT／メディコム・トイ／2500円＋税／2019年8月発売予定／アパレルブランド・ナードユニットのベアブリック。全高約7センチ。数量限定発売、なくなり次第終了。（問）NERDUNIT JAPAN 080-8472-6512





BE@RBRICK Saturdays NYC 100% & 400%／発売元：メディコム・トイ、販売元：Saturdays NYC／1万5000円＋税／2019年8月発売予定／アパレルブランド・サタデーズニューヨークシティのベアブリック。2体セット。400％は着ぐるみ仕様。100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ。Saturdays NYC直営店舗、及びオンラインストア（saturdaysnyc.co.jp）にて発売。（問）ONLINE STORE お問い合わせページ https://contact.jun.co.jp/m/saturdays





BE@RBRICK 田名網敬一 100% & 400%／メディコム・トイ／各1万4000円＋税／2019年8月発売予定／グラフィックデザイナー田名網敬一デザインによるベアブリック。赤と黒の2種展開。各2体セットで、4体セットではないのでご注意を。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売。

(C) KEIICHI TANAAMI





（左から）BE@RBRICK 招き猫 銀メッキ 金運 100% & 400%、BE@RBRICK 招き猫 銀メッキ 1000％／メディコム・トイ／9259円＋税（左）、4万8000円＋税（右）／2019年8月発売予定／スカイツリー名物・和柄ベアブリックの新作。100％ ＆ 400％と、1000％は小判の文字が異なるのでご注意を。100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ、1000％は全高約70センチ。製品の特性上、細かい傷や擦れ痕が本体に残っている場合あり。東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。（問）東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ 03-3622-6000





（左から）sacai × BE@RBRICK 100% & 400%、1000%／メディコム・トイ／1万7000円＋税（左）、6万円＋税（右）／2019年7月発売予定／アパレルブランド・サカイとのコラボレーションベアブリック。100％はフロッキー仕様、400％と1000％は着ぐるみ仕様。100％と4000％は2体セット。100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ、1000％は全高約70センチ。表参道ヒルズの直営店MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売。なくなり次第終了。





問い合わせ先はメディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



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