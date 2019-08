エルヴィス・プレスリーの甘いマスクをBE@RBRICKで再現！

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)は、基本的に形状を変えず、プリントのみでキャラクターを表現するアイテム。

同社のアイコンとして一般層にも知名度が高く、ノベルティなどにも使用されるため、多種多様なキャラクターやデザインのものが存在し、様々なブランドとのコラボレーションが行われてきた。それゆえに、あっと驚くようなキャラクターがベアブリック化されることもある。

だが今回の情報を得た時、さすがに編集部にも衝撃が走った。なんとあの往年のレジェンド・シンガーがベアブリック化されるというのだ!



(左から)BE@RBRICK ELVIS PRESLEY 100% & 400%、1000%/メディコム・トイ/1万2000円+税(左)、4万8000円+税(右)/2019年12月発売・発送予定/伝説のロックスター、エルビス・プレスリーをベアブリック化。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店にて2019年7月24日(水)00:00から2019年8月10日(土)23:59まで注文受け付け。後日、店頭販売も予定。詳細はメディコム・トイ公式サイト (www.medicomtoy.co.jp/) にて。

ここからは、プレスリー以外のベアブリックも紹介しよう。バラエティに富んだベアブリックの世界をご堪能いただきたい。





BE@RBRICK AQUAMAN 400%/メディコム・トイ/9500円+税/2019年12月発売・発送予定/映画『AQUAMAN』(邦題『アクアマン』)より、主人公アクアマンをベアブリック化。全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店にて2019年7月24日(水)00:00から2019年8月10日(土)23:59まで注文受け付け。後日、店頭販売も予定。詳細はメディコム・トイ公式サイト (www.medicomtoy.co.jp/) にて。

(左から)BE@RBRICK SLIMER (GREEN GHOST) 100% & 400%、BE@RBRICK STAY PUFT MARSHMALLOW MAN "ANGER FACE" 1000%/メディコム・トイ/1万2000円+税(左)、4万2000円+税(右)/2019年12月発売・発送予定/映画『GHOSTBUSTERS』(邦題『ゴーストバスターズ』)1984年版より、怒り顔のマシュマロマンと、グリーンゴーストことスライマーをベアブリック化。スライマーは2体セットだ。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店にて2019年7月24日(水)00:00から2019年8月10日(土)23:59まで注文受け付け。後日、店頭販売も予定。詳細はメディコム・トイ公式サイト (www.medicomtoy.co.jp/) にて。

(左から)BE@RBRICK TOM 400%、JERRY 400%/メディコム・トイ/各1万円+税/2019年12月発売・発送予定/アニメ『TOM and JERRY』(邦題『トムとジェリー』)のトムとジェリーが400%のベアブリックになって登場。各全高約28センチ。2体セットではないのでご注意を。メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店にて2019年7月24日(水)00:00から2019年8月10日(土)23:59まで注文受け付け。後日、店頭販売も予定。詳細はメディコム・トイ公式サイト (www.medicomtoy.co.jp/) にて。

ラグビー日本代表 2019 BE@RBRICK 100% & 400%/メディコム・トイ/1万4000円+税/2019年8月24日発売予定/ラグビー日本代表「BRAVE BLOSSOMS」をイメージしたBE@RBRICKが登場。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。セブンネットショッピングomni7(https://7net.omni7.jp)にて販売、商品ページはこちら(https://7net.omni7.jp/detail/1301427549)。

SUMMER SONIC 2019 BE@RBRICK/発売元:メディコム・トイ、販売元:クリエイティブマンプロダクション/1111円+税/2019年8月発売予定/2019年8月16・17・18日に開催されるミュージックフェスティバルのサマーソニック2019を記念したベアブリック。数量限定発売、なくなり次第終了。(問)http://www.summersonic.com/2019/goods





STARDUST BE@RBRICK/製造元・発売元:ヴェルヴェット/3万8000円+税/2019年8月発売予定/ジュエリーブランド VELVET LOUNGE(ヴェルヴェットラウンジ)によるベアブリック。全高約4.6センチ。新色ピンクゴールドに加えロジウムコーティングとブラックコーティング、K18コーティングの3種展開。VELVET LOUNGE独自のスターダストパヴェセッテイング技法を使用。16種類・合計223石すべてを熟練した職人の手により1石1石、爪留めでセッテイングしている。ネックチェーンとキーリング付属。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、Velvet Loungeお取扱い店舗にて発売。

(問)Velvet Lounge Tokyo 03-6434-0594(12:00〜19:00 ※水曜定休日)





BE@RBRICK JAM HOME MADE 2019/発売元:メディコム・トイ、販売元:JAM HOME MADE/ノベルティ/2019年8月展開予定/アクセサリーブランド・ジャムホームメイドの20周年を記念したベアブリック。全高約7センチ。JAM HOME MADE直営店舗にて一定金額以上商品を購入した方にプレゼント。数量限定、なくなり次第終了。(問)JAM HOME MADE 東京店 03-3478-7113





BE@RBRICK NERDUNIT/メディコム・トイ/2500円+税/2019年8月発売予定/アパレルブランド・ナードユニットのベアブリック。全高約7センチ。数量限定発売、なくなり次第終了。(問)NERDUNIT JAPAN 080-8472-6512





BE@RBRICK Saturdays NYC 100% & 400%/発売元:メディコム・トイ、販売元:Saturdays NYC/1万5000円+税/2019年8月発売予定/アパレルブランド・サタデーズニューヨークシティのベアブリック。2体セット。400%は着ぐるみ仕様。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。Saturdays NYC直営店舗、及びオンラインストア(saturdaysnyc.co.jp)にて発売。(問)ONLINE STORE お問い合わせページ https://contact.jun.co.jp/m/saturdays





BE@RBRICK 田名網敬一 100% & 400%/メディコム・トイ/各1万4000円+税/2019年8月発売予定/グラフィックデザイナー田名網敬一デザインによるベアブリック。赤と黒の2種展開。各2体セットで、4体セットではないのでご注意を。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売。

(C) KEIICHI TANAAMI





(左から)BE@RBRICK 招き猫 銀メッキ 金運 100% & 400%、BE@RBRICK 招き猫 銀メッキ 1000%/メディコム・トイ/9259円+税(左)、4万8000円+税(右)/2019年8月発売予定/スカイツリー名物・和柄ベアブリックの新作。100% & 400%と、1000%は小判の文字が異なるのでご注意を。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。製品の特性上、細かい傷や擦れ痕が本体に残っている場合あり。東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ 03-3622-6000





(左から)sacai × BE@RBRICK 100% & 400%、1000%/メディコム・トイ/1万7000円+税(左)、6万円+税(右)/2019年7月発売予定/アパレルブランド・サカイとのコラボレーションベアブリック。100%はフロッキー仕様、400%と1000%は着ぐるみ仕様。100%と4000%は2体セット。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。表参道ヒルズの直営店MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売。なくなり次第終了。





問い合わせ先はメディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部のアイテムは監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。また、画像上のサイズ比は実際の商品と異なる場合があります。

