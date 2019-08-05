稲垣理一郎、Boichi原作によるTVアニメ「Dr.STONE」のキービジュアル第2弾が公開された。

ビジュアルには千空を中心に、戦闘能力の高い少女・コハク、好奇心旺盛な少年・クロム、そしてスイカ、カセキ、金狼（キンロー）、銀狼（ギンロー）、ルリ、あさぎりゲンら新キャラクターが勢揃い。またBURNOUT SYNDROMESが歌うオープニングテーマ「Good Morning World!」を収録したCDの「Dr.STONE盤」ジャケットイラストもお披露目された。「Good Morning World!」は8月21日にリリースされる。

「Dr.STONE」はTOKYO MXほかにて放送中。全人類が石化するという謎の現象が起きてから数千年後の世界を舞台にしたSFサバイバルが展開される。

TVアニメ「Dr.STONE」

スタッフ

原作：稲垣理一郎・Boichi（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

監督：飯野慎也

シリーズ構成・脚本：木戸雄一郎

キャラクターデザイン：岩佐裕子

音楽：加藤達也、堤博明、YUKI KANESAKA

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

キャスト

千空：小林裕介

大木大樹：古川慎

小川杠：市ノ瀬加那

獅子王司：中村悠一

クロム：佐藤元

コハク：沼倉愛美

金狼：前野智昭

銀狼：村瀬歩

ルリ：上田麗奈

スイカ：高橋花林

あさぎりゲン：河西健吾

カセキ：麦人

(c)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会