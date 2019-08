週刊少年ジャンプ」(集英社)で田畠裕基さんが連載中のマンガが原作のテレビアニメ「ブラッククローバー」の歴代オープニングテーマ、エンディングテーマ全16曲を集めたCD「ブラッククローバー 主題歌ベスト」(9月25日発売)のジャケットが8月5日、公開された。キャラクターデザインを担当する竹田逸子さんが描き下ろしたイラストで、主人公・アスタとライバル・ユノが背中を合わせたリバーシブル仕様となる。

アスタ役の声優の梶原岳人さんは「2年間のブラクロの歴史が全て詰め込まれた大切な主題歌集になっています」とコメントを寄せている。アルバムには、初回生産限定盤には、ノンクレジットのオープニング、エンディング映像を収録したDVDが付属する。

「ブラッククローバー」は、魔法が存在する世界を舞台に、捨て子として教会で育てられた少年アスタが、魔法帝を目指す姿を描いている。テレビ東京系で毎週火曜午後6時25分に放送。

◇梶原岳人さんのコメント

待ちに待ったついにブラクロのベスト盤が発売です。2年間のブラクロの歴史が全て詰め込まれた大切な主題歌集になっています。個人的には、オープニングのサビの部分で流れる迫力あるバトルシーンが大好きで、スタッフの皆さんも特に気合いを入れて制作されている感じがして、今回ノンクレジット映像を全て見れるのは激アツです! 映像と音楽が相まって生まれる爽快感や臨場感は一度見るとハマっちゃうと思うので、ぜひ改めて見てほしいです。さらに、同じ楽曲でも物語に沿って映像のパターンが変化しているところがあるので、どこが変わっているのか、ぜひ注目して見てください!

◇収録曲(敬称略)

「ハルカミライ」感覚ピエロ▽「蒼い炎」イトヲカシ▽「PAiNT iT BLACK」BiSH▽「Amazing Dream」SWANKY DANK▽「Black Rover」ビッケブランカ▽「Black to the dreamlight」EMPiER▽「Guess Who Is Back」倖田來未▽「four」FAKY▽「ガムシャラ」みゆな▽「天上天下」みゆな▽「落書きペイジ」感覚ピエロ▽「My song My days」SOLIDEMO with 桜men▽「JUSTadICE」大森靖子▽「花が咲く道」THE CHARM PARK▽「sky & blue」GIRLFRIEND▽「against the gods」m-flo