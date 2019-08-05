明治安田生命J3リーグ第19節が各地で行われた。
首位藤枝MYFCは敵地でカターレ富山と対戦。後半開始早々にCKからベテランのDF秋本倫孝が記録した先制点を守り切って0ー1の勝利。リーグ戦7試合負けなしとなる好調ぶりで首位をキープしている。
ザスパクサツ群馬はY.S.C.C横浜に2度追いつかれる展開となったが、エース髙澤優也の今季8得点目で突き放して3－2の勝利。3位に浮上した。
J3第19節の結果は以下の通り。
■J3第19節
カターレ富山 0ー1 藤枝MYFC
セレッソ大阪U－23 1ー0 カマタマーレ讃岐
ヴァンラーレ八戸 2ー2 ガンバ大阪U－23
いわてグルージャ盛岡 3ー4 SC相模原
アスルクラロ沼津 2ー4 福島ユナイテッドFC
AC長野パルセイロ 2ー1 ギラヴァンツ北九州
FC東京U－23 2ー2 ガイナーレ鳥取
ザスパクサツ群馬 3ー2 Y.S.C.C横浜
ロアッソ熊本 0ー0 ブラウブリッツ秋田
■J3順位表
1位 藤枝（勝ち点37／得失点差＋10）
2位 熊本（勝ち点34／得失点差＋5）
3位 群馬（勝ち点32／得失点差＋16）
4位 北九州（勝ち点31／得失点差＋7）
5位 鳥取（勝ち点31／得失点差0）
6位 C大23（勝ち点30／得失点差－2）
7位 G大23（勝ち点26／得失点差＋8）
8位 相模原（勝ち点26／得失点差－3）
9位 讃岐（勝ち点26／得失点差－2）
10位 富山（勝ち点25／得失点差＋1）
11位 福島（勝ち点24／得失点差－2）※1試合未消化
12位 秋田（勝ち点24／得失点差－2）
13位 八戸（勝ち点23／得失点差＋4）
14位 沼津（勝ち点23／得失点差－4）
15位 長野（勝ち点21／得失点差－6）
16位 岩手（勝ち点20／得失点差－9）※1試合未消化
17位 F東23（勝ち点18／得失点差－9）
18位 YS横浜（勝ち点17／得失点差－13）
■J3第20節（10日、11日）
▼10日
16：00 福島 vs 藤枝
17：00 相模原 vs C大23
18：00 讃岐 vs 群馬
18：00 北九州 G大23
19：00 鳥取 vs 八戸
19：00 熊本 vs YS横浜
▼11日
15：00 沼津 vs 岩岩手
17：00 長野 vs F東23
18：00 秋田 vs 富山