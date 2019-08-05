明治安田生命J3リーグ第19節が各地で行われた。

首位藤枝MYFCは敵地でカターレ富山と対戦。後半開始早々にCKからベテランのDF秋本倫孝が記録した先制点を守り切って0ー1の勝利。リーグ戦7試合負けなしとなる好調ぶりで首位をキープしている。

ザスパクサツ群馬はY.S.C.C横浜に2度追いつかれる展開となったが、エース髙澤優也の今季8得点目で突き放して3－2の勝利。3位に浮上した。

J3第19節の結果は以下の通り。

■J3第19節

カターレ富山 0ー1 藤枝MYFC

セレッソ大阪U－23 1ー0 カマタマーレ讃岐

ヴァンラーレ八戸 2ー2 ガンバ大阪U－23

いわてグルージャ盛岡 3ー4 SC相模原

アスルクラロ沼津 2ー4 福島ユナイテッドFC

AC長野パルセイロ 2ー1 ギラヴァンツ北九州

FC東京U－23 2ー2 ガイナーレ鳥取

ザスパクサツ群馬 3ー2 Y.S.C.C横浜

ロアッソ熊本 0ー0 ブラウブリッツ秋田

■J3順位表

1位 藤枝（勝ち点37／得失点差＋10）

2位 熊本（勝ち点34／得失点差＋5）

3位 群馬（勝ち点32／得失点差＋16）

4位 北九州（勝ち点31／得失点差＋7）

5位 鳥取（勝ち点31／得失点差0）

6位 C大23（勝ち点30／得失点差－2）

7位 G大23（勝ち点26／得失点差＋8）

8位 相模原（勝ち点26／得失点差－3）

9位 讃岐（勝ち点26／得失点差－2）

10位 富山（勝ち点25／得失点差＋1）

11位 福島（勝ち点24／得失点差－2）※1試合未消化

12位 秋田（勝ち点24／得失点差－2）

13位 八戸（勝ち点23／得失点差＋4）

14位 沼津（勝ち点23／得失点差－4）

15位 長野（勝ち点21／得失点差－6）

16位 岩手（勝ち点20／得失点差－9）※1試合未消化

17位 F東23（勝ち点18／得失点差－9）

18位 YS横浜（勝ち点17／得失点差－13）

■J3第20節（10日、11日）

▼10日

16：00 福島 vs 藤枝

17：00 相模原 vs C大23

18：00 讃岐 vs 群馬

18：00 北九州 G大23

19：00 鳥取 vs 八戸

19：00 熊本 vs YS横浜

▼11日

15：00 沼津 vs 岩岩手

17：00 長野 vs F東23

18：00 秋田 vs 富山