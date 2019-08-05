明治安田生命J3リーグ第19節が各地で行われた。

　明治安田生命J3リーグ第19節が各地で行われた。

　首位藤枝MYFCは敵地でカターレ富山と対戦。後半開始早々にCKからベテランのDF秋本倫孝が記録した先制点を守り切って0ー1の勝利。リーグ戦7試合負けなしとなる好調ぶりで首位をキープしている。

　ザスパクサツ群馬はY.S.C.C横浜に2度追いつかれる展開となったが、エース髙澤優也の今季8得点目で突き放して3－2の勝利。3位に浮上した。

　J3第19節の結果は以下の通り。

■J3第19節
カターレ富山　0ー1　藤枝MYFC
セレッソ大阪U－23　1ー0　カマタマーレ讃岐
ヴァンラーレ八戸　2ー2　ガンバ大阪U－23
いわてグルージャ盛岡　3ー4　SC相模原
アスルクラロ沼津　2ー4　福島ユナイテッドFC
AC長野パルセイロ　2ー1　ギラヴァンツ北九州
FC東京U－23　2ー2　ガイナーレ鳥取
ザスパクサツ群馬　3ー2　Y.S.C.C横浜
ロアッソ熊本　0ー0　ブラウブリッツ秋田

■J3順位表
1位 藤枝（勝ち点37／得失点差＋10）
2位 熊本（勝ち点34／得失点差＋5）
3位 群馬（勝ち点32／得失点差＋16）
4位 北九州（勝ち点31／得失点差＋7）
5位 鳥取（勝ち点31／得失点差0）
6位 C大23（勝ち点30／得失点差－2）
7位 G大23（勝ち点26／得失点差＋8）
8位 相模原（勝ち点26／得失点差－3）
9位 讃岐（勝ち点26／得失点差－2）
10位 富山（勝ち点25／得失点差＋1）
11位 福島（勝ち点24／得失点差－2）※1試合未消化
12位 秋田（勝ち点24／得失点差－2）
13位 八戸（勝ち点23／得失点差＋4）
14位 沼津（勝ち点23／得失点差－4）
15位 長野（勝ち点21／得失点差－6）
16位 岩手（勝ち点20／得失点差－9）※1試合未消化
17位 F東23（勝ち点18／得失点差－9）
18位 YS横浜（勝ち点17／得失点差－13）

■J3第20節（10日、11日）
▼10日
16：00　福島　vs　藤枝
17：00　相模原　vs　C大23
18：00　讃岐　vs　群馬
18：00　北九州　G大23
19：00　鳥取　vs　八戸
19：00　熊本　vs　YS横浜

▼11日
15：00　沼津　vs　岩岩手
17：00　長野　vs　F東23
18：00　秋田　vs　富山