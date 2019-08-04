明治安田生命J1リーグ第21節が各地で行われた。
首位のFC東京はセレッソ大阪と本拠地で対戦。ディエゴ・オリヴェイラと永井謙佑の2トップが揃い踏みで3－0の完勝を収めている。2位横浜F・マリノスは清水エスパルスに0－1で敗戦。松本山雅FCとのドローで勝ち点「1」を積み重ねた川崎フロンターレが入れ替わって2位となっている。
サガン鳥栖と大分トリニータの“九州ダービー”は2－2のドロー。勝ち点「1」を獲得した鳥栖はジュビロ磐田を抜いて最下位から脱出した。
■J1第21節
ヴィッセル神戸 2－2 ガンバ大阪
ベガルタ仙台 2－1 ジュビロ磐田
FC東京 3－0 セレッソ大阪
横浜F・マリノス 0－1 清水エスパルス
湘南ベルマーレ 3－2 鹿島アントラーズ
サンフレッチェ広島 1－0 北海道コンサドーレ札幌
浦和レッズ 2ー2 名古屋グランパス
川崎フロンターレ 0ー0 松本山雅FC
サガン鳥栖 2－2 大分トリニータ
■J1順位表
1位 FC東京（勝ち点45／得失点差＋17）
2位 川崎（勝ち点39／得失点差＋18）
3位 横浜FM（勝ち点39／得失点差＋9）
4位 鹿島（勝ち点38／得失点差＋17）
5位 広島（勝ち点35／得失点差＋12）
6位 大分（勝ち点33／得失点差＋5）
7位 C大阪（勝ち点31／得失点差＋3）
8位 札幌（勝ち点31／得失点差＋5）
9位 浦和（勝ち点27／得失点差－7）
10位 名古屋（勝ち点26／得失点差＋2）
11位 湘南（勝ち点26／得失点差－6）
12位 仙台（勝ち点26／得失点差－7）
13位 G大阪（勝ち点24／得失点差－4）
14位 清水（勝ち点25／得失点差－15）
15位 神戸（勝ち点22／得失点差－6）
16位 松本（勝ち点18／得失点差－14）
17位 鳥栖（勝ち点18／得失点差－16）
18位 磐田（勝ち点17／得失点差－13）
■J1第22節対戦カード（8月10、11日）
14：00 札幌 vs 浦和
18：00 清水 vs 松本
18：30 鹿島 vs 横浜FM
19：00 FC東京 vs 仙台
19：00 名古屋 vs 川崎
19：00 Ｇ大阪 vs 広島
19：00 大分 vs 神戸
18：00 Ｃ大阪 vs 鳥栖
19：00 磐田 vs 湘南