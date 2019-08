木村拓哉にタメ口!? 杉咲花「すみませんでした!!」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。8月のゲストには、番組初の女性ゲストとして女優・杉咲花さんが登場。8月4日(日)の放送では、演じることについて熱いトークを交わしました。杉咲さんは、女優・宮沢りえさんと共演した映画「湯を沸かすほどの熱い愛」(2016年公開)で、「第40回日本アカデミー賞」最優秀助演女優賞をはじめ、数々の賞を受賞。その後も、テレビドラマ「花のち晴れ~花男 Next Season~」(TBS系)で連続ドラマ初主演を果たすなど、“演技派女優”として高い評価を得ています。そんな杉咲さんの活躍ぶりに、木村は「花ちゃんが軸(主演)となってやってみて、ドラマの現場はどうでした?」と問いかけます。すると、杉咲さんは「(連ドラでの主演は)未知の領域だったので、どうなってしまうのかわからず、すごく緊張していた。今までは主人公に影響を与える役をやらせていただいていたのが、受け身である主人公として全部受けることの難しさをすごく感じた」と打ち明けます。一方で、現場においては「主演とか関係ないんだなと思いましたし、あまり意識が変わりませんでした」と杉咲さん。これに木村は、「大正解だと思う。第三者の方は、(主演俳優に)すごく気をつかってくださるし、“主演”という言葉がすごく大きく重みのある冠となって、そういう場を用意してくれているんですよね。でも、実際に現場で作業してみると、その冠って別にいらないんだよね。みんなが必要だからそこにいてくれるわけで」と熱く語ります。続けて、「第三者から見れば、出番やセリフの量が多い・少ないで変わってくるかもしれないけど、優越や順位なんてないじゃん。だから、花ちゃんがやってみて、『そう思いました』と言うのは、僕は良かったなと思った」と話します。さらに「(主演を経験して)下手したら、逆のパターンもあるじゃないですか?」と尋ねると、「なるほどですね」と相槌を打つ杉咲さん。この返しに木村は、「ときどき“花語録”が出ますよね(笑)。“なるほど”だけじゃなくて、“ですね”が付くんだね」とツッコむと、「だって“なるほど”だけだと、タメ口みたいじゃないですか!? (タメ口は)ダメです!」とキッパリ。すると木村から「(無意識でタメ口のときが)ちょいちょいあるよ」と言われると、「私ですか!? すみません!」と慌てて謝る杉咲さん。木村によると、映画「無限の住人」で杉咲さんと撮影現場で一緒になった際、「『今日何食べたい?』って聞くと、いつも(返事は)メニュー名だけだったよ(笑)」と明かされ、「すみませんでした!!」と再度平謝りする杉咲さんでした。次回8月11日(日)の放送も、引き続き杉咲さんをゲストに迎え、お届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/