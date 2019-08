アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の7月22~28日の1位は、人気ゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ!」発のシングル「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 01 Flyers!!!」でした。

◇先週の結果

首位を獲得した「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 01 Flyers!!!」は、「アイドルマスター ミリオンライブ!」の新たなCDシリーズの第1弾。「アイドルマスター ミリオンライブ!」から派生したスマートフォン向けゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」(ミリシタ)の2周年記念ソング「Flyers!!!」を収録しています。「Flyers!!!」は、2018年の「アイドルマスター」シリーズを代表する楽曲「花ざかりWeekend」を手掛けた唐沢美帆さんと新田目翔さんのコンビが制作したことも話題となっています。

続く2位には、「アイドルマスター ミリオンライブ!」でも七尾百合子役を務める人気声優の伊藤美来さんのセカンドアルバム「PopSkip」がランクイン。キュートな楽曲から大人っぽさを感じさせる楽曲まで、伊藤さんの魅力を感じられる一枚になっています。3位には、人気スマートフォン用ゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」の声優陣によるバンド「Roselia(ロゼリア)」の9枚目のシングル「FIRE BIRD」が登場。Roseliaの魅力である骨太のロックサウンドを味わえる楽曲に仕上がっています。

4位には、声優の坂本真綾さんが歌う、テレビアニメ「BEM」のオープニングテーマ「宇宙の記憶」が登場しました。歌手の椎名林檎さんが作詞・作曲・編曲を手掛け、演奏はインスト・ジャズバンド「SOIL&“PIMP”SESSIONS」が担当。アニメの世界観ともマッチしたスリリングな雰囲気の楽曲となっています。5位には、アニメ「マクロスΔ」のマキナ・中島役で知られる声優の西田望見さんのソロデビューミニアルバム「女の子はDejlig(ダイリー)」、6位には、声優の内田雄馬さんのファーストアルバム「HORIZON」がランクインしました。

7~9位には、人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」のCDシリーズ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ」から、西園寺レオ、大和アレクサンダー、涼野ユウのCDがニューエントリー。10位には、スマホ向けイケメン役者育成ゲーム「A3!(エースリー)」発のアルバム「A3! BRIGHT AUTUMN EP」が登場しました。

◇今週の動向

放送中のテレビアニメ「キャロル&チューズデイ」の1クール目に登場した劇中歌をまとめたボーカルアルバム「TV animation CAROLE & TUESDAY VOCAL COLLECTION Vol.1」、音楽ユニット「OLDCODEX」の最新アルバム「LADDERLESS」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 01 Flyers!!!」 765 MILLION ALLSTARS シングル

2位 「PopSkip」 伊藤美来 アルバム

3位 「FIRE BIRD」 Roselia シングル

4位 「宇宙の記憶」 坂本真綾 シングル

5位 「女の子はDejlig」 西田望見 アルバム

6位 「HORIZON」 内田雄馬 アルバム

7位 「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 西園寺レオ」 西園寺レオ(CV:永塚拓馬) シングル

8位 「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 大和アレクサンダー」 大和アレクサンダー(CV:武内駿輔) シングル

9位 「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 涼野ユウ」 涼野ユウ(CV:内田雄馬) シングル

10位 「A3! BRIGHT AUTUMN EP」 Various Artists アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。