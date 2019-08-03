許斐剛「テニスの王子様」を原作とした公演「ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 全国大会 青学（せいがく）vs立海 後編」が、12月から2020年2月にかけて上演される。

「ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 全国大会 青学（せいがく）vs立海」で描かれるのは、快進撃を続けてきた青学と、関東大会決勝戦でも死闘を繰り広げた立海による決勝の模様。前編では手塚と真田によるシングルス3、乾・海堂ペアと柳・切原ペアによるダブルス2、不二と仁王によるシングルス2、大石・菊丸ペアと丸井・ジャッカルペアによるダブルス1までの戦いが描かれ、残すは越前リョーマと幸村精市によるシングルス1のみとなった。青学と立海のどちらが全国頂点の座に登りつめるのか、白熱の戦いが展開される。

東京・日本青年館ホールでは12月19日から24日まで、大阪・メルパルクホールでは12月28日から2020年1月12日まで、宮城・多賀城市民会館大ホールでは2020年1月17日から19日まで、愛知・アイプラザ豊橋では1月24日から26日まで、福岡・アルモニーサンク北九州ソレイユホールでは1月31日から2日まで公演を実施。また東京・TOKYO DOME CITY HALLにて、2月6日から16日まで凱旋公演が行われる。

ミュージカル「テニスの王子様」3rdシーズン 全国大会 青学（せいがく）vs立海 後編

期間：2019年12月19日（木）～24日（火）

会場：東京都 日本青年館ホール

期間：2019年12月28日（土）～2020年1月12日（日）

会場：大阪府 メルパルクホール

期間：2020年1月17日（金）～19日（日）

会場：宮城県 多賀城市民会館 大ホール

期間：2020年1月24日（金）～26日（日）

会場：愛知県 アイプラザ豊橋

期間：2020年1月31日（金）～2日（日）

会場：福岡県 アルモニーサンク北九州ソレイユホール

期間：2020年2月6日（木）～16日（日）

会場：東京都 TOKYO DOME CITY HALL

キャスト

越前リョーマ：阿久津仁愛

手塚国光：青木瞭

大石秀一郎：江副貴紀

不二周助：皆木一舞

菊丸英二：田口司

乾貞治：竹ノ内大輔

河村隆：岩田知樹

桃城武：大久保樹

海堂薫：中島拓人

堀尾聡史：琉翔

加藤勝郎：中三川歳輝

水野カツオ：奥田夢叶

幸村精市：立石俊樹

真田弦一郎：田鶴翔吾

柳蓮二：井澤巧麻

仁王雅治：後藤大

柳生比呂士：大隅勇太

丸井ブン太：大薮丘

ジャッカル桑原：川崎優作

切原赤也：前田隆太朗

不動峰

伊武深司：健人

聖ルドルフ

不二裕太：大原海輝

山吹

亜久津仁：川上将大

氷帝

跡部景吾：三浦宏規

日吉若：内海啓貴

比嘉

田仁志慧：高田誠

白石蔵ノ介：増子敦貴

遠山金太郎：平松來馬

〈特別出演〉

越前南次郎：森山英治

※川崎優作の崎はたつさきが正式表記。

(c)許斐剛／集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (c)許斐剛／集英社・テニミュ製作委員会