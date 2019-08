ボーイズグループiKON(アイコン)のJAY(ジェイ)さんとJU-NE(ジュネ)さんの初のデジタルフォトマガジンが8月1日、小学館から発売された。それぞれのソロ写真集と2人での写真集の計3冊で、写真家の野村誠一さんによる全ページ撮り下ろし。寝起きを連想させるシーンや、セクシーなシャワーシーンなど、今まで見たことのない2人の姿が収録されている。

iKONは、韓国内で多くの音楽賞を受賞しているボーイズグループ。2018年にリリースされた「LOVE SCENARIO」は、韓国でロングヒットを記録。YouTubeの再生回数は、3億回を突破しており、現在は全国ツアー「iKON JAPAN TOUR 2019」を行っている。

発売を記念して、小学館ビル1階ロビー(東京都千代田区、8月1~8日)、サムゴリプジュッカン東京(東京都渋谷区、8月10~12日)、幕張メッセ(千葉市美浜区)のiKONライブ会場特設スペース(9月7、8日)でパネル展を開催。フォトマガジンから厳選された作品のほか、メーキング・コメント映像など、ここでしか見ることができない内容となっている。

「JAY&JU-NE from iKON PHOTO MAGAZINE」(1500円、以下税抜き)は全56ページ。「JAY from iKON PHOTO MAGAZINE」(1300円)、「JU-NE from iKON PHOTO MAGAZINE」(1300円)はそれぞれ全49ページ。特典として、honto、ブックライブ、DMM、Kindleでの購入で、フォトマガジン未収録のアザーカット2点がプレゼントされる。