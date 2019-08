電子コミックサイト・ComicFesta発のアニメが「お盆だよ★令和元年も僧侶枠全員集合SP!~納涼Sカレ鎮魂祭 2019~」として、ニコニコ動画にて8月12日から14日にわたり一挙放送される。

2018年にも実施されたこの一挙放送企画には、“僧侶枠”として親しまれているComicFestaアニメの全10タイトルがラインナップされた。最終日の14日には“僧侶枠”1作目となる「僧侶と交わる色欲の夜に…」や、現在放送されている「指先から本気の熱情-幼なじみは消防士-」など4作を配信するほか、生放送特番も行う。番組には歴代作品のキャストである伊東健人、高塚智人、山谷祥生、石谷春貴が出演し、重大発表も行われる予定だ。

「お盆だよ★令和元年も僧侶枠全員集合SP!~納涼Sカレ鎮魂祭 2019~」

第一夜~迎え火

日時:2019年8月12日(月)24:00~

作品:「スカートの中はケダモノでした。」「お見合い相手は教え子、強気な、問題児。」「じょしおちっ!~2階から女の子が…降ってきた!?」

第二夜~精霊馬

日時:2019年8月13日(火)24:00~

作品:「終電後、カプセルホテルで、上司に微熱伝わる夜。」「パパだって、したい」「洗い屋さん!~俺とアイツが女湯で!?~」

第三夜~送り火

日時:2019年8月14日(水)21:00~

作品:「僧侶と交わる色欲の夜に…」「25歳の女子高生」「甘い懲罰~私は看守専用ペット」「指先から本気の熱情-幼なじみは消防士-」

